Phenix เดินเกมรุก ผสาน Food Hub x Esport ปั้น Traffic คุณภาพกลางเมือง

โครงการ Phenix ประตูน้ำ พร้อมขยายบทบาทสู่การเป็น Community Hub ด้าน Esport ใจกลางประตูน้ำ ผ่านการแข่งขัน “Phenix Esport Season 1” จัดขึ้นวันที่ 7 มีนาคม 2569 ณ ชั้น G และ M โครงการ Phenix ประตูน้ำ
การแข่งขัน Free Fire ซึ่งเป็นเกมแนว Battle Royale บนมือถือที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยและต่างประเทศโดดเด่นด้วยรูปแบบการเล่นที่รวดเร็ว เข้มข้น และเน้นการวางกลยุทธ์และทีมเวิร์ก ดึงดูดฐานผู้เล่นวัยรุ่น นักศึกษา และ First Jobber อย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันรวม 48 ทีม กว่า 300 คน และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดโดย PlugFight Studio ทีมจัดการแข่งขัน Esport
จุดแข็งสำคัญของโครงการคือการเชื่อมกิจกรรม Esport เข้ากับ IT Zone ชั้น 3 ซึ่งรวบรวมสินค้าไอทีครบวงจร ทั้งสมาร์ทโฟน โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์เกมมิ่ง กล้อง และอุปกรณ์สตรีมมิ่ง รวมถึงบริการซ่อมโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้าง Ecosystem ที่รองรับทั้ง “เล่นเกม อัปเกรดอุปกรณ์ และสร้างคอนเทนต์” ได้ภายในพื้นที่เดียว นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Walk-in Tournament ชิงรางวัลรวมกว่า 10,000 บาท สร้างสีสันและ Engagement ให้กับกลุ่ม Digital Native พร้อมเพิ่ม Traffic คุณภาพเข้าสู่โครงการ
Phenix ย้ำชัด “Food is Our Core” โดยใช้อีสปอร์ตเป็นกลยุทธ์เสริมเพื่อเชื่อมโลกอาหาร เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สร้าง Experience Destination บนทำเลศักยภาพย่านประตูน้ำ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook : Phenix Food Wholesale Hub , Facebook : PlugFight Studio