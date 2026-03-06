ขบ.ลุยจัดระเบียบรถสาธารณะ”ย่านราชประสงค์”ห้าม"เอาเปรียผู้โดยสาร -กีดขวางจราจร”

กรมการขนส่งทางบก ลงพื้นที่จัดระเบียบรถสาธารณะย่านราชประสงค์ (เซ็นทรัลเวิลด์ - บิ๊กซี ราชดำริ) กวดขันเข้มงวด ย้ำ! ห้ามเอาเปรียบ-ปฏิเสธผู้โดยสารเด็ดขาด แก้ปัญหากีดขวางจราจร
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก (กตส.) จัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล และจัดระเบียบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมแก้ปัญหารถจอดกีดขวางการจราจรและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยผลการปฏิบัติหน้าที่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย ดังนี้
- แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง จำนวน 6 ราย
- ไม่นำรถเข้ารับการตรวจมาตรค่าโดยสาร จำนวน 3 ราย
- ใช้รถที่ยังมิได้เสียภาษีประจำปี จำนวน 2 ราย
- ปฏิเสธผู้โดยสาร จำนวน 1 ราย
- เพิ่มอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย (ติดไฟส่องสว่างผิดกฎหมาย) จำนวน 1 ราย
- ไม่แสดงใบอนุญาตขับรถ จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ ผู้ตรวจการได้ดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ กำชับ และตักเตือนผู้ขับขี่รถสาธารณะในบริเวณดังกล่าว ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำเรื่องการให้บริการที่ดี ห้ามปฏิเสธผู้โดยสาร และต้องใช้มาตรค่าโดยสาร (มิเตอร์) ตามที่กฎหมายกำหนดทุกครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจและภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกจะยังคงจัดชุดผู้ตรวจการลงพื้นที่กวดขันและจัดระเบียบรถสาธารณะในพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นการให้บริการรถสาธารณะที่ไม่เป็นธรรม หรือถูกเอาเปรียบ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง