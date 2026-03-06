วิกฤติน่านฟ้าตะวันออกกลาง!CAAT จับตาราคาตั๋วเครื่องบินส่อพุ่ง ผู้โดยสารแห่ใช้บินตรงเอเชียและยุโรปเพิ่ม

CAAT ชี้สถานการณ์ตะวันออกกลางกระทบราคาตั๋วเครื่องบินบางเส้นทาง หลายสายการบินปรับเปลี่ยนเส้นทาง ผู้โดยสารต่อเครื่องใช้เส้นทางบินตรง ระหว่างเอเชียและยุโรปมากขึ้น ทำให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น แนะผู้โดยสารวางแผนเดินทางล่วงหน้า
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียดและการหยุดชะงักของการบินในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้สายการบินที่มีฐานการบินในภูมิภาคดังกล่าวส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกลับมาให้บริการตามปกติได้ ยกเว้นบางเที่ยวบินจากประเทศโอมาน ทำให้เกิดผลกระทบต่อโครงข่ายการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางที่ต้องใช้ตะวันออกกลางเป็นศูนย์กลางการต่อเที่ยวบิน
สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้โดยสารจำนวนหนึ่งปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางจากเส้นทางที่ต้องต่อเครื่องในตะวันออกกลาง ไปใช้เส้นทางบินตรงระหว่างเอเชียและยุโรปมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการที่นั่งในเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้บัตรโดยสารที่สามารถหาซื้อได้ในระยะสั้นมักเหลืออยู่ในกลุ่มราคาสูง หรือบางช่วงอาจหาบัตรโดยสารได้ยาก ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันในหลายประเทศ
ทั่วภูมิภาค
CAAT ระบุว่า จากการติดตามแนวโน้มการเดินทาง คาดว่าสถานการณ์ด้านการบินและระดับราคาตั๋วโดยสารจะเริ่มผ่อนคลายลงได้ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม เมื่อสายการบินในภูมิภาคสามารถกลับมาให้บริการได้มากขึ้นและโครงข่ายการบินกลับเข้าสู่ภาวะใกล้เคียงปกติ ในช่วงนี้ CAAT ขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีแผนเดินทาง โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างเอเชียและยุโรปวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาบัตรโดยสารในราคาที่เหมาะสม และหากมีความยืดหยุ่นในการเดินทาง อาจพิจารณาปรับเส้นทางบินผ่านประเทศอื่นที่ยังมีเที่ยวบินเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้
ในส่วนของต้นทุนน้ำมันอากาศยานซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง CAAT ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับสายการบินเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อค่าโดยสาร รวมถึงหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณามาตรการที่เหมาะสมในการรักษาระดับค่าโดยสารให้มีความสมดุล
และลดภาระต่อผู้โดยสาร
ขณะเดียวกัน CAAT ได้ติดตามการดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินอย่างใกล้ชิด โดยสายการบินได้ดำเนินการดูแลผู้โดยสารตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 101 ว่าด้วยมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร และในปัจจุบันไม่พบปัญหาผู้โดยสารตกค้างภายในสนามบิน ผู้โดยสารที่พบปัญหาการให้บริการหรือไม่ได้รับการดูแลตามสิทธิ สามารถร้องเรียนมายัง CAAT ผ่านเว็บไซต์ complaint.caat.or.th
ทั้งนี้ CAAT จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และขอให้ผู้โดยสารติดตามข่าวสารจาก CAAT เพื่อรับทราบสถานการณ์และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสม