สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีคณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง นำโดย นายสุวัชร์ ศุภกาญจน์เดชากุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในการนี้ คณะผู้บริหารและสมาชิกสมาคมฯ ได้ร่วมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย