จาก “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย” ถึง “แกงไก่ไวรัล” เผยเบื้องหลังความสำเร็จของ 2 ผู้ประกอบการหญิง ที่มาพร้อมความเชื่อมั่น กล้าทุ่มเท และพร้อมปรับตัว

เพราะพลังของผู้หญิงในยุคนี้ไม่ได้วัดจากการมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ แต่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความกล้าที่จะลงมือทำ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลซึ่งตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี Grab ชวนสัมผัสเบื้องหลังความสำเร็จของสองผู้ประกอบการหญิงเจ้าของรางวัล “สุดยอดร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำภาคใต้” ยุ้ย – เพียงเพ็ญ ธรรมประดิษฐ์ เจ้าของร้าน ภูเก็ตทีค คอฟฟี่บาร์ (Phuketique Coffee Bar) และรางวัล “สุดยอดร้านขวัญใจโลกโซเชียล” จูน – กษมา ศิลาชัย เจ้าของร้าน หม้อแม่จูน จากเวที GrabThumbsUp Awards 2026 ที่เปลี่ยนความเชื่อมั่นในตัวเองให้กลายเป็นธุรกิจที่เติบโต จากสองเส้นทางที่แตกต่างแต่มีจุดร่วมเดียวกันคือกล้าคิด ลงมือทำ และปรับตัวในทุกสถานการณ์
Phuketique Coffee Bar
จากการปรับตัวให้รอดโควิด…สู่เมนู “โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย”
เรื่องราวของ Phuketique Coffee Bar เริ่มต้นในปี 2556 เมื่อ ยุ้ย – เพียงเพ็ญ ธรรมประดิษฐ์ อดีตผู้คร่ำหวอดในธุรกิจโรงแรมมากกว่า 10 ปี ตัดสินใจก้าวออกจากเส้นทางเดิมเพื่อสร้างธุรกิจและคว้าโอกาสด้วยตัวเอง โดยเธอมองเห็นโอกาสในย่านเมืองเก่าภูเก็ตและเลือกสร้างความต่างด้วยโมเดล “คาเฟ่ควบคู่บาร์” เพื่อเป็นคอมมูนิตี้ของคนในพื้นที่
จนกระทั่งวิกฤตโควิด-19 กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เธอต้องทบทวนทิศทางธุรกิจและกลับมาโฟกัสตัวตนของร้านในฐานะคาเฟ่อย่างจริงจัง เริ่มจากการปรับเวลาเปิด–ปิดให้เหมาะสม พร้อมพัฒนาเมนูอาหารช่วงกลางวันให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในนั้นคือการสร้างสรรค์เมนู “เบิร์น บัตเตอร์ โทสต์” (Burnt Butter Toast) ขนมปังบริยอชก้อนหนานุ่มเคลือบเนยและน้ำตาลทรายแดงจนหอมกรุ่น ขอบกรอบเนื้อในฉ่ำ พร้อมเสิร์ฟคู่ไอศกรีมโฮมเมดคุณภาพดี ซึ่งเธอไม่คาดคิดว่าเมนูนี้จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของร้าน
“จากพาดหัวรีวิว ‘โทสต์ที่ต้องกินก่อนตาย’ โดยนักเขียนที่เป็นลูกค้าประจำ กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เมนู Burnt Butter Toast ของร้านถูกแชร์ไปทั่วโลกโซเชียล โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลมาพิสูจน์รสชาติ จนทำให้เราสามารถสร้างสถิติยอดขายได้สูงสุดถึง 1,000 ชิ้นต่อวัน”
ร้าน Phuketique Coffee Bar ตัดสินใจขยายช่องทางสู่แพลตฟอร์ม GrabFood ในปี 2562 หลังแบรนด์เริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว แม้ทำเลหัวมุมติดถนนจะโดดเด่นแต่มีข้อจำกัดด้านที่จอดรถ ทางร้านจึงมองเห็นโอกาสจากการขยายสู่ช่องทางฟู้ดเดลิเวอรีที่เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน และยังช่วยขยายการเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มใหม่ๆ ทั้งลูกค้าท้องถิ่น ไปจนถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทั้งยังช่วยสร้างทราฟิกให้กับหน้าร้านอย่างชัดเจน ดึงลูกค้าจากกลุ่มที่ใช้ฟู้ดเดลิเวอรีให้มาแวะเวียนไปที่ร้าน ชื่อเสียงและความนิยมของ Burnt Butter Toast ยังส่งผลให้ Phuketique กลายเป็นเดสทิเนชันของนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของร้านที่มีส่วช่วยขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ต จนล่าสุดสามารถคว้ารางวัล GrabThumbsUp Awards 2026 สาขาสุดยอดร้านอาหารส่งเสริมการท่องเที่ยวประจำภูมิภาค (ภาคใต้) ที่มอบให้โดย Grab และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไปครอง
หม้อแม่จูน
จากรสมือแม่ในครัวบ้าน…สู่ปรากฏการณ์แกงหม้อสุดไวรัลระดับประเทศ
อีกหนึ่งผู้ประกอบการหญิงดาวรุ่งที่น่าจับตามองคือ จูน – กษมา ศิลาชัย ภรรยาของ เปิ้ล นาคร เจ้าของร้าน หม้อแม่จูน ที่เปลี่ยนแกงไก่หม้อใหญ่ในครัวบ้านให้กลายเป็นเมนูไวรัลระดับประเทศ หม้อแม่จูนเพิ่งเปิดตัวในปีที่ผ่านมาและสามารถสร้างกระแสตอบรับที่เกินความคาดหมาย จากจุดเริ่มต้นที่เต็มไปด้วยความศรัทธา โดยจูนเล่าว่า หลังจากทำบุญครั้งใหญ่ เธอฝันว่ามีคนบอกให้ทำแกงไก่ขาย วันถัดมาเธอจึงตัดสินใจลงมือทำแกงโดยใช้สูตรของครอบครัวทันที จากวันแรกที่ทำเพียง 7 หม้อเพื่อให้เพื่อนสนิทและคนใกล้ตัวได้ลองชิม กลับกลายเป็นกระแสบอกต่อในโซเชียลมีเดีย ภายในเวลาเพียง 3 วัน ยอดพรีออเดอร์พุ่งสูงถึง 1,000 หม้อ และทะลุ 20,000 หม้อในเวลาเพียงสองสัปดาห์
ภายใต้หลักคิดในการทำเมนูให้ “คุ้มใหญ่ ใหม่ สด อร่อยทุกคำ” จูนใส่ใจในรายละเอียด ตั้งแต่พริกแกงเคี่ยวมือที่ให้รสสัมผัสแบบโฮมเมด ไปจนถึงการคัดสรรวัตถุดิบขนาดจัมโบ้ ทั้งไก่ เลือด และมะเขือ เพื่อส่งต่อความคุ้มค่าที่ลูกค้าสัมผัสได้จริง แม้จะเคยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราคา แต่เธอยังคงยึดมั่นในคุณภาพและความจริงใจในทุกออเดอร์
เธอมองว่าร้านยุคใหม่ไม่อาจนั่งรอลูกค้าเดินเข้าหาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำบริการไปถึงมือผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี จึงตัดสินใจร่วมกับ GrabFood ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะเหมือนมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาสนับสุนทั้งด้านการจัดการออเดอร์ การสร้างความเชื่อมั่นและการป้องกันมิจฉาชีพอย่างเพจปลอมได้ ปัจจุบัน ยอดขายผ่าน GrabFood คิดเป็น 25% ของรายได้รวม และช่วยขยายสาขาไปแล้วถึง 5 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในระยะเวลาเพียง 8 เดือน ความสำเร็จดังกล่าวทำให้ หม้อแม่จูน ได้รับรางวัล GrabThumbsUp Awards 2026 สาขา “สุดยอดร้านขวัญใจโลกโซเชียล” ตอกย้ำพลังของร้านอาหารไทยที่เติบโตจากครัวบ้าน สู่ธุรกิจที่ครองใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
จากความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ผนวกกับพลังแห่งการลงมือทำและความทุ่มเทแบบเกินร้อย คือจุดร่วมที่ส่งให้ร้าน Phuketique Coffee Bar และ หม้อแม่จูน ก้าวสู่ความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหารในวันนี้ ด้วยพลังของผู้หญิงที่ตั้งใจจริง พร้อมแรงสนับสนุนและพาร์ทเนอร์ที่มีประสิทธิภาพ คือกุญแจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการทำธุรกิจในยุคใหม่ที่ไม่ใช่แค่อยู่รอด แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนได้สู้ต่อ
