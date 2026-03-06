TOA คว้ารางวัล ‘Corporate of the Year’ 2 ปีซ้อน ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรม Total Solution เพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดสี และวัสดุเคลือบผิวอันดับ 1 รวมถึงเคมีภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัลเกียรติยศ ‘Corporate of the Year’ ในสาขา ‘Living & Property’ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากเวที The People Awards ครั้งที่ 5 ประจำปี 2026 ภายใต้แนวคิด “Shine Your Path: เปล่งประกายบนเส้นทางของตัวเอง” สะท้อนความมุ่งมั่นขององค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่การเป็นคู่คิดด้านการอยู่อาศัยแบบครบวงจร (Total Solution for Living) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่อย่างแท้จริง
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ มั่นแดง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นตัวแทนบริษัทฯ ขึ้นรับรางวัล โดยมี นายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการ และผู้ร่วมก่อตั้ง The People และ นายวีรยุทธ แสงกระจ่าง กรรมการผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ ร่วมแสดงความยินดี ณ คริสตัล บ็อกซ์ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท ชั้น 19 เกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
จากการเป็น ‘ผู้ผลิตสี’ สู่ ‘คู่คิดด้านการอยู่อาศัยแบบครบวงจร’
รางวัลอันทรงเกียรตินี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ แต่ยืนยันวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของ TOA ในการปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ผลิตสี แต่ได้ยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำ Total Solution for Living อย่างเต็มภาคภูมิ ด้วยการส่งมอบนวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกมิติการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น เคมีภัณฑ์ก่อสร้างคุณภาพสูง ตอบโจทย์งานโครงสร้างและการซ่อมแซม วัสดุตกแต่งพื้นผิว ยิปซั่มบอร์ด กระเบื้อง และวัสดุพื้นผิวที่ทันสมัย รวมถึงนวัตกรรมสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ยกระดับความสะดวกสบายและสุขอนามัยในที่พักอาศัย
ขับเคลื่อนด้วย ‘7-GREEN MISSION’ เพื่อโลกและผู้อยู่อาศัย
TOA เชื่อมั่นว่าบ้านไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่คือระบบนิเวศที่เชื่อมโยง ‘คน สังคม และสิ่งแวดล้อม’ เข้าด้วยกัน ภายใต้ กลยุทธ์ TOA 7-GREEN MISSION บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อสุขภาพสูงสุดของผู้อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและยั่งยืน
"การครองตำแหน่งอันดับ 1 ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ไม่ได้มาจากการมีสินค้าที่ดีที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการสร้างสรรค์โซลูชันที่ยั่งยืน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและโลกไปพร้อมๆ กัน การคว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในครั้งนี้ จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดนิ่งของ TOA ในการเป็น ‘คู่คิด’ (Partner) ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และพร้อมจะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล" ว่าที่ร้อยตรี สุรศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย