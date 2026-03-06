สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) เปิดอาคาร “TPA29” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทย

เมื่อ 2 มี.ค.69 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ “TPA29 (ทีพีเอ ทู–ไนน์)” อย่างเป็นทางการ เพื่อมุ่งสร้าง “ศูนย์กลางองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่น” อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่นและไทย ได้แก่ ฯพณฯ นายโอตากะ มาซาโตะ (H.E. Mr. OTAKA Masato) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย, นายทานากะ คาซูชิเกะ (Mr. TANAKA Kazushige) รองอธิบดี กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) นายภาสกร ชัยรัตน์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ นายโยชิดะ ยาสึฮิโกะ (Mr. YOSHIDA Yasuhiko) ประธาน The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ซึ่งการร่วมพิธีเปิดของผู้แทนทั้งของภาครัฐและเอกชนไทย–ญี่ปุ่นในครั้งนี้ สะท้อนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น และตอกย้ำบทบาทของ ส.ส.ท. ในฐานะกลไกสำคัญด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสองประเทศ
รองศาสตราจารย์ปราณี จงสุจริตธรรม นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุ่น) เปิดเผยว่า “โครงการปรับปรุงอาคาร TPA29 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีของสมาคมฯ ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาให้เป็น ‘พื้นที่แห่งโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่’ โดยตั้งใจยกระดับอาคารให้เป็น พื้นที่ทำงานที่ทันสมัยและปลอดภัย, ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่น”
ทั้งนี้ อาคาร TPA29 ถูกพัฒนาภายใต้วิสัยทัศน์ “Thailand–Japan Crossroads” ที่มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยพื้นที่ใช้งานภายในอาคารออกแบบให้รองรับกิจกรรมด้านวิชาการและอุตสาหกรรมทุกรูปแบบอย่างครบวงจร อาทิ ห้องฝึกอบรมและสัมมนา, Co-creative workspaces, พื้นที่จัดกิจกรรม (Event spaces) และโซนสาธิตเทคโนโลยี ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรม การพัฒนาทักษะ และการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรไทย–ญี่ปุ่น และเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนของบุคลากร
นอกจากนี้ ภายในพิธีเปิดอาคารแห่งใหม่ “TPA29” อย่างเป็นทางการ ยังมีการจัดสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อ “Thailand–Japan Technology Crossroads” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง อาทิ Toshiba Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd., Zeroboard (Thailand) Co., Ltd., Aeterlink (Thailand) Co., Ltd., For Delight (Thailand) Co., Ltd. และ Carbonwise Co., Ltd. โดยเนื้อหาสัมมนาครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยีสีเขียว นวัตกรรมดิจิทัล และโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ในภาคอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ
ภายหลังจบพิธีเปิด แขกผู้มีเกียรติได้เยี่ยมชมพื้นที่ต่าง ๆ ภายในอาคาร อาทิ ห้องสัมมนา, Co-creative workspaces, ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ และโซนสาธิตเทคโนโลยีจากพันธมิตร สะท้อนความพร้อมของ TPA29 ในการเป็น “ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และความร่วมมือไทย–ญี่ปุ่น” อย่างรอบด้าน
การเปิดอาคาร TPA29 ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ ส.ส.ท. ในการส่งเสริมและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการเรียนรู้ นวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต