คลับเมด (Club Med) จับมือ Aperol เปิด “Sun & Spritz” ป๊อปอัปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ คลับเมด ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 คลับเมด (Club Med) ผู้นำด้านการพักผ่อนในวันหยุดระดับพรีเมียม แบบจ่ายครั้งเดียวจบ มายาวนานกว่า 75 ปี เปิดตัวคอลแลบครั้งใหม่ที่น่าตื่นเต้นในเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และแปซิฟิก (ESAP) กับ Aperol แบรนด์เครื่องดื่ม (Aperitivo) ชื่อดังที่ขึ้นชื่อเรื่องการเติมสีสันให้ช่วงเวลาแห่งการสังสรรค์ สนุก สดใส และเป็นกันเอง ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณของคลับเมด (Club Med Spirit) ได้อย่างลงตัว
แนวคิดในการคอลแลปครั้งนี้เป็นการ มอบประสบการณ์เหนือระดับ ในรูปแบบของ“Pop-up” เปิดโซนสังสรรค์รับซัมเมอร์ สุดพิเศษ ให้แขกที่เข้าพักได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศ ณ คลับเมด ภูเก็ต เฉพาะช่วงเดือนมีนาคม ถึงสิงหาคม 2569โดยงานนี้ เป็นการยกเอาเสน่ห์ของวัฒนธรรม Aperitivo และจิตวิญญาณแห่ง 'ความสุขในการใช้ชีวิต' แบบอิตาลี มาไว้ที่ชายหาด อันดามัน เพื่อสร้างส่วนผสมที่ลงตัวระหว่าง วิถีชีวิตสไตล์ยุโรป และกลิ่นอายเกาะเขตร้อนของภูเก็ต
ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ คลับเมด ได้แบรนด์ Aperol เข้ามาร่วมเติมสีสันให้ประสบการณ์ซัมเมอร์ ในแคมเปญ “The Most Fun Under The Sun” ชวนแขกที่เข้าพักมาสัมผัสบรรยากาศความสดใสของ Aperol ผสานกับความสนุกแบบสบาย ๆ ในสไตล์คลับเมด
การเปิดตัว “Sun & Spritz” โดย Club Med x Aperol ก้าวเข้าสู่โลกแห่งยามบ่ายสีทองที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเรียบหรูริมชายหาด และศิลปะการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยความรื่นรมย์ (Joie de Vivre) เตรียมสัมผัสเสน่ห์ของ “Sun & Spritz” ป๊อปอัพสเปซสุดพิเศษ ณ คลับเมด ภูเก็ต ซึ่งจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2569 พร้อมกิจกรรมต่อเนื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายในรีสอร์ตตลอด 6 เดือนเต็ม
ให้ทุกกิจกรรม กลายเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษ
ตอบโจทย์การเที่ยวกับเพื่อนและคนรัก ทุกกิจกรรมออกแบบมาให้สอดรับกับทุกห้วงเวลาแห่งการพักผ่อน
หลังจากสนุกกับกิจกรรมช่วงเช้า ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมโหนสลิง, ตีพาเดลเทนนิส, ฝึกมวยไทย หรือจะเลือก ผ่อนคลายที่สปา รวมถึงเรียนรู้วิธีการผสมเครื่องดื่ม Aperol Spritz จากนั้นแขกผู้เข้าพักสามารถ เปลี่ยนเข้า สู่โหมดการพักผ่อนยามเย็นที่แสนผ่อนคลาย พร้อมสัมผัสสีสันและความมีสไตล์ที่ซ่อนอยู่ตามมุมต่างๆ ทั่วรีสอร์ต
เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้า รีสอร์ตจะเปลี่ยนบรรยากาศมาสู่ช่วงเวลาไฮไลท์อย่าง ‘Sun & Spritz’ ณ บริเวณ The Coconut Gardenที่ถูกเนรมิตให้เป็นมุมสังสรรค์สีส้มสดใส มุมนี้ไม่ใช่แค่บาร์ชั่วคราว แต่เป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้มาฉลอง วันหยุดและนั่งชมแสงสีทองยามเย็นไปพร้อมๆ กันร่วมถึงเติมความสดชื่นด้วย Aperol Spritz รสชาติเยี่ยม
ประสบการณ์ทั้งหมดนี้คือภาพที่ชัดเจนที่สุดของคำว่า Premium All-Inclusive จากคลับเมด ที่ตั้งใจออกแบบ ทุกรายละเอียดเพื่อให้แขกทุกท่านได้รับความสุขกลับไป
รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมเปิดตัวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5–8 มีนาคม 2569 หลังจากนั้น “Sun & Spritz” Pop-Up และกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดชิลจะกลายเป็นหนึ่งในไฮไลต์ประจำรีสอร์ตของ คลับเมด ภูเก็ตตลอดช่วงซัมเมอร์ยาวไปจนถึงเดือน สิงหาคม 2569 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sun & Spritz Pop-Up และแคมเปญ “The Most Fun Under The Sun”ของคลับเมด
สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www.clubmed.co.th/r/phuket/y
เกี่ยวกับคลับเมด
คลับเมด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2493 โดย เจอราร์ด บลิทซ์ (Gérard Blitz) ภายใต้แนวคิดของการเป็นคลับ สำหรับการพักผ่อน ในช่วงวันหยุดแบบจ่ายครั้งเดียวจบ และต่อมาได้เพิ่มกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมสำหรับเด็ก และจัดตั้งเป็น มินิคลับ ขึ้นในปี พ.ศ. 2510 โดยมีอุดมการณ์พื้นฐานของการเป็นนักบุกเบิก ผจญภัย ทำให้แหล่งที่ตั้งของ คลับเมดจะ เป็น จุดหมายปลายทางที่โดดเด่นพิเศษ ปัจจุบันคลับเมดเป็นผู้ให้บริการ แพ็กเกจที่พักแบบเหมาจ่ายพรีเมียมออลอินคลูซีฟ รวมทุกอย่างในราคาเดียว ทั้งที่พัก อาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม บริการพี่เลี้ยงดูแลเด็ก กีฬาและกิจกรรม ตลอดจน ความบันเทิงยามค่ำคืน ที่มีกลิ่นอายแบบฝรั่งเศส เหมาะสำหรับครอบครัว และคู่รัก โดยมีรีสอร์ตให้บริการกว่า 70 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ ราว 85% เป็นรีสอร์ต ในระดับพรีเมียม และรีสอร์ตระดับเอ็กซ์คลูซีฟ คอลเลคชั่น (Exclusive Collection) อยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก มีพนักงาน หรือที่เรียกว่า Gentle Organizers (GOs) และ Gentle Employees (GEs) รวมทั้งสิ้นกว่า 23,000 คน ต่างเชื้อชาติ ถึง 110 เชื้อชาติ