ทีเส็บ ต้อนรับคณะประชุมผู้นำประจำปี แอมเวย์ ไชน่า

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำโดย นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต รองผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ รองผู้อำนวยการ (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (ที่ 1 จากขวา) พ.ต.อ.หญิง เนาวรัตน์ เฉลิมศรี ผู้กำกับการฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ที่ 3 จากขวา) และ พ.ต.ท.หญิง กมลทิพย์ เข็มนาค รองผู้กำกับการฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า (ที่ 1 จากซ้าย) ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับคณะประชุมสัมมนาผู้นำประจำปี Amway Leadership Seminar – Bangkok ชุดแรก นำโดย นายเจฟฟ์ เนี่ย รองประธานแอมเวย์ ไชน่า (ที่ 3 จากซ้าย) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Slow Living” Travel Experience ผสมผสานการประชุมทางธุรกิจกับประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมวิถีริมฝั่งน้ำและไลฟ์สไตล์ที่ลึกซึ้งใจกลางกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม – 13 เมษายน 2569 เป็นงานประชุมองค์กรของแอมเวย์ ไชน่า ขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 12,000 คน ทั้งนี้ ทีเส็บได้มีส่วนร่วมผลักดันให้ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นจุดหมายของการประชุมครั้งนี้และบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อำนวยความสะดวกในการเข้าเมืองผ่านช่องทาง Fast Track Service ให้กับนักเดินทางไมซ์คณะให่ของแอมเวย์ ไชน่า และสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ในประเทศไทยให้กับการประชุมครั้งนี้