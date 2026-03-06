WPP Media เผยโฉม "Thailand Digital Playbook 2026” ถอดรหัสอนาคต-ทิศทางอุตสาหกรรม

WPP Media Thailand ถ่ายทอดมุมมองสำคัญต่ออนาคตการตลาดดิจิทัลผ่านการเปิดตัว “Thailand Digital Playbook 2026” คู่มือเชิงกลยุทธ์ที่หลอมรวมอัจฉริยะภาพจากผู้นำการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อระดับแนวหน้าของประเทศ คู่มือฉบับนี้คือผลลัพธ์จากการผนึกกำลังทางความคิดครั้งยิ่งใหญ่ ที่สกัดเอาอินไซต์เจาะลึกจากภาคสนามมาบรรจบกับวิสัยทัศน์ระดับบริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยความโดดเด่นของ Playbook เล่มนี้คือการฉายภาพให้เห็นถึงศักยภาพของนักการตลาดไทย ที่มีความเข้าใจในบริบทของตนเองและพร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์อย่างยั่งยืน
ความพิเศษของ Thailand Digital Playbook 2026 คือการกลั่นกรองเนื้อหาจากมุมมองและประสบการณ์จริงของคนทำงาน โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของนักการตลาดและบุคลากรในวงการสื่อและโฆษณาชาวไทยรวมกว่า 300 ท่าน พร้อมด้วยการวิเคราะห์ประเด็นและวิสัยทัศน์แห่งอนาคตผ่านมุมมองของตัวจริงในอุตสาหกรรมอีกกว่า 30 ท่าน ที่ร่วมกันฉายภาพความท้าทายในปี 2026 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI, การบริหารจัดการข้อมูล และวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มสื่อ นอกจากนี้ยังเสริมความแข็งแกร่งด้วยข้อมูลจาก Consumers Untold งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยกว่า 2,600 คน เพื่อให้ได้อินไซต์ที่แม่นยำที่สุด
แอนิต้า มันโร ประธานคณะบริหาร ดับบลิวพีพี มีเดีย (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำของวงการเอเยนซี ทีมงานดับบลิวพีพี มีเดีย ในประเทศไทยได้รวบรวมข้อมูลและกลั่นกรองออกมาเป็น Thailand Digital Playbook 2026 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่สะท้อนถึงภูมิทัศน์สื่อของประเทศไทย สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความเชื่อมั่นใน AI และความพร้อมของตลาดไทย ซึ่งทางดับบลิวพีพี มีเดีย ยืนยันมาเสมอว่า AI จะไม่มาแทนที่มนุษย์ แต่จะมาสนับสนุนเรา นี่คือโอกาสสำคัญที่จะหลอมรวมความเร็วของเทคโนโลยีเข้ากับความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและผลักดันอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวหน้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ”
แพน จรุงธนาภิบาล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ดับบลิวพีพี มีเดีย (ประเทศไทย) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “ในปี 2026 เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงได้กลายเป็นแรงผลักดันตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เนื้อหาใน Playbook เล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงประเด็นหลักที่นักการตลาดต้องรับมือ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสจาก AI การสร้างสมดุลระหว่างการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างความไว้วางใจ รวมถึงวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มสื่อ ซึ่งจะเป็นการเตรียมพร้อมเชิงรุกที่ช่วยให้นักการตลาดไม่เพียงแค่ตามทัน แต่ยังสามารถนำหน้าคู่แข่งและสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง”
เพื่อให้แบรนด์ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและนำไปปรับใช้ได้จริง "Thailand Digital Playbook 2026" จึงถูกแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 บทหลัก ดังนี้:
บทที่ 1: การถอดรหัสจิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทย: เจาะลึกถึงสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงจากปัจจัยรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี จนนำไปสู่การเป็นนักช้อปที่ต้องการความคุ้มค่าและเลือกเชื่อใจเฉพาะแบรนด์ที่คุ้นเคยเท่านั้น
บทที่ 2: มุมมองผู้เชี่ยวชาญและความท้าทายที่นักการตลาดต้องเตรียมพร้อม: เปรียบเทียบทัศนะของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในไทยและระดับโลก เพื่อให้นักการตลาดมองเห็นเทรนด์สำคัญในปี 2026 อย่างชัดเจน ทั้งในมิติของ AI, eCcommerce และวิวัฒนาการของแพลตฟอร์มสื่อ รวมถึงการเชื่อมโยงบริบทความก้าวหน้าของตลาดประเทศไทยเข้ากับการปรับตัวของผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ Thailand Digital Playbook 2026 ฉบับพิมพ์ตัวจริงได้รับการจัดทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าและพันธมิตรของ WPP Media โดยเฉพาะ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาแนวทางเบื้องต้นผ่านเวอร์ชั่น e-book (ภาษาอังกฤษ) ได้ที่ https://focal-th.online/ebook/thailand-digital-playbook-26/ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกการตลาด WPP Media Thailand และเอเยนซีในเครือ ได้แก่ เอสเซ้นส์มีเดียคอม มายด์แชร์ และเวฟเมคเกอร์