มัลลิกา" ย้ำวิทยุการบินฯ วางแผนเส้นทางบินล่วงหน้า เลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เที่ยวยินปลอดภัย ลดความล่าช้า

"มัลลิกา"ตรวจหอการบิน"สนามบินกระบี่-ตรัง" ย้ำวิทยุการบินฯ เพิ่มประสิทธิภาพและรักษามาตรฐานการให้บริการ พร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจเยี่ยมหอควบคุมการจราจรทางอากาศตรัง และหอควบคุมการจราจรทางอากาศกระบี่ ว่า ได้กำชับให้บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขนส่งทางอากาศในวงกว้าง พร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่สายการบินในการวางแผนเส้นทางบินล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามมารวมถึงให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับรูปแบบการบริหารจัดการจราจรทางอากาศให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดด้านน่านฟ้าระหว่างประเทศ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศให้สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินให้ได้เต็มขีดความสามารถของสนามบิน พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศให้ทันสมัย บริหารสภาพคล่องการจราจรทางอากาศ เพื่อลดความล่าช้าของเที่ยวบิน และบริหารจัดการเส้นทางบินและห้วงอากาศให้เกิดประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวจังหวัดตรังและกระบี่ ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและขยายตัวมากขึ้น
นายสุรชัย หนูพรหม รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า บวท. ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศ และบริการการเดินอากาศ ได้มีมาตรการยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการบริการการเดินอากาศ กรณีสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยกำหนดมาตรการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management : ATFM) เพื่อบริหารจัดการปริมาณจราจรทางอากาศให้เหมาะสมร่วมกับหน่วยงานด้านการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ และวางแผนการสำรองอัตรากำลังรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ พร้อมทั้งปรับการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมถึงเข้มงวดในการปฏิบัติตามระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ในระดับสูงสุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกเที่ยวบินด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด