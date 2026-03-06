หวั่นน้ำมันวิกฤติ!ขสมก.เตรียมแผนรับมือราคาพุ่ง-ขาดแคลน   เล็งปรับความถี่ ใช้รถ NGV ช่วยวิ่งเส้นทางหนาแน่น

ขสมก.เตรียมแผนบริหารจัดการเดินรถ รับมือน้ำมันราคาพุ่ง-ขาดแคลน เผยมีรถโดยสาร 2,074 คันต้องใช้น้ำมันวันละกว่า 1 แสนลิตร อาจต้องลดจำนวนเที่ยววิ่งและดึงรถ NGV ที่มี 800 คัน วิ่งเสริมบางเส้นทาง ขณะที่ปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 5-6 แสนคน
จากสถานการณ์การสู้รบ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง และได้ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันดิบราว 20% ในขณะที่รัฐบาลชี้แจงว่า ประเทศไทยมีการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองอย่างเป็นระบบ โดยมีปริมาณน้ำมันสำรองคงเหลือเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศได้ 60-90 วัน และหากสามารถจัดหาน้ำมันจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติมได้ก็ตาม แต่ประชาชนยังคงวิตกกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมาก เพราะหากสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ผลกระทบด้านน้ำมันทั้งราคาที่สูงขึ้นและการขาดแคลนอาจจะถึงขั้นควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะในภาคการคมนาคมขนส่งที่รถบรรทุกขนส่งสินค้าและโดยสารยังใช้น้ำมันเป็นส่วนใหญ่
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ขสมก.มีรถโดยสารธรรมดา (รถร้อน) และรถโดยสารปรับอากาศ ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงรวมประมาณ 2,074 คัน ใช้ปริมาณน้ำมัน 128,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งขสมก.ได้เตรียมแผนการบริหารจัดการการเดินรถ รองรับสถานการณ์กรณีที่เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมัน ที่ทำให้ต้องลดปริมาณการใช้น้ำมันต่อวันลง โดยเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสาร พิจารณาปรับลดความถี่เที่ยววิ่งลง เพื่อลดจำนวนการใช้รถโดยสารที่ใช้น้ำมัน
ในขณะที่ ขสมก.ยังมีรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV อีกประมาณ 800 คัน ซึ่งจะปรับแผนการเดินรถในส่วนนั้นมาช่วยเส้นทางที่ใช้รถน้ำมัน เพื่อรองรับความต้องการเดินทาง โดยปัจจุบันมีผู้โดยสารเฉลี่ย 5–6 แสนคนต่อวันจะต้องไม่ได้รับผลกระทบ
อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ยืดเยื้อ แล้วน้ำมันสำรองของประเทศลดลง อาจทำให้มีประชาชนบางส่วนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเดินทางมากขึ้น ซึ่งก็ต้องวางแผนรับมือไว้เช่นกันเพราะการเดินทางอาจจะเกิดการกระจุกตัวและหนาแน่นได้เพราะรถโดยสารก็อาจจะมีจำนวนลดลง ซึ่งจะต้องหารือกับกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เพื่อเตรียมมาตรการรองรับต่อไป เช่น จัดหารถโดยสารที่ใช้รถ NGV มาบริการชั่วคราว เป็นต้น