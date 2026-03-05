แคเรียร์ยกไทยฐานผลิตส่งทั่วโลก เร่งขยายตลาดแอร์พาณิชย์ในไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - แคเรียร์ ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันระบบปรับอากาศและพลังงานอัจฉริยะ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดระบบปรับอากาศเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย ด้วยการเปิดตัวไลน์อัป XPower Element Inverter อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งหมด 4 รุ่น เพื่อตอบโจทย์การติดตั้งที่หลากหลายในกลุ่ม SME สถาบันการศึกษา และอาคารเชิงพาณิชย์ตอกย้ำประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตสำคัญของสินค้า “Made in Thailand”เพื่อการส่งออกทั่วโลก ตั้งเป้าเติบโตระดับสองหลักในปี 2026
มร.วิคเตอร์ ยู กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ XPower Element Inverter ในครั้งนี้ มุ่งตอบสนองความต้องการของร้านอาหาร คาเฟ่ พื้นที่ค้าปลีก โรงเรียน สถานพยาบาล อาคารภาครัฐ รวมถึงโครงการปรับปรุงอาคาร โดยมอบประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ การประหยัดพลังงาน และความคุ้มค่าในระยะยาว ภายใต้ระดับการลงทุนที่เข้าถึงได้
เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ได้กลายเป็นมาตรฐานระดับโลกของระบบปรับอากาศยุคใหม่ จากปัจจัยด้านต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ข้อกำหนดด้านความยั่งยืน และความต้องการควบคุมอุณหภูมิอย่างแม่นยำ Toshiba HVAC ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์สำหรับเครื่องปรับอากาศ เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางเทคโนโลยีของแคเรียร์ ช่วยเสริมความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูง
ปัจจุบัน ตลาดทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบ Fixed Speed สู่เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเชิงพาณิชย์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร และการบริหารต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน ไลน์อัป XPower Element Inverter สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมนี้อย่างชัดเจน
ด้วยการขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ XPower Element Inverter ประกอบด้วยทั้งหมด 4 รุ่น รวมถึง 2 รุ่นใหม่ล่าสุด ทุกรุ่นเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ ได้แก่
• 1‑Way Cassette – ดีไซน์กะทัดรัด เหมาะสำหรับคาเฟ่ ร้านอาหาร และห้องประชุม
• Floor Standing – เหมาะสำหรับโครงการปรับปรุงอาคาร หรือพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้าง
พร้อมด้วย 2 รุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
• 4‑Way Cassette – กระจายลมสม่ำเสมอ เหมาะสำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่และโถงอาคาร
• Under Ceiling – ติดตั้งได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับร้านค้าและพื้นที่เชิงพาณิชย์
แคเรียร์ยังคงเดินหน้าสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตระดับโลก ระบบ XPower Element Inverter ที่ผลิตในประเทศไทย ดำเนินการภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล และส่งออกไปยังตลาดทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ ความทนทาน และสมรรถนะในระยะยาว
มร.วิคเตอร์ ยู กล่าวว่า “ปัจจุบันทั้งเจ้าของบ้านและผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับคุณภาพและความคุ้มค่าในระยะยาวในการลงทุนระบบปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ XPower Element Inverter ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ในตลาดประเทศไทย โรงงานผลิตของเราในประเทศไทยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานสากล พร้อมเครือข่ายบริการหลังการขายทั่วประเทศ ทั้งพาร์ทเนอร์ ช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรม และศูนย์บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือในระยะยาวให้กับลูกค้า”
XPower Element Inverter รองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Carrier In The Air ช่วยให้สามารถควบคุมการทำงาน ตั้งเวลา และติดตามการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ สำหรับโครงการขนาดใหญ่ ระบบ Building Management System (BMS) ของแคเรียร์ รองรับโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม เพื่อการควบคุมแบบรวมศูนย์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จาก กฟผ. โดยอ้างอิงจากค่า SEER จริง ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน พร้อมสนับสนุนเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระยะยาว การขยายไลน์ XPower Element Inverter ยังสอดคล้องกับพันธกิจระดับโลกของแคเรียร์ในการลดการปล่อยคาร์บอน และสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทยภายในปี 2050 โดยแคเรียร์ตั้งเป้าช่วยลูกค้าทั่วโลกหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนรวม 1 พันล้านตันภายในปี 2030 ซึ่งจนถึงปัจจุบันสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้แล้วมากกว่า 490 ล้านเมตริกตัน ตั้งแต่ปี 2020