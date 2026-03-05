SASOM เดินหน้าสร้าง Fashion Creator Ecosystem เปิดตัว Affiliate Program อย่างเป็นทางการ

SASOM แพลตฟอร์มรวมสินค้าแฟชั่นและของสะสมของแท้ ประกาศเปิดตัว SASOM Affiliate Program (SAP) อย่างเป็นทางการ เดินหน้าสร้าง Fashion Creator Ecosystem ที่เชื่อมต่อ Creator ผู้บริโภคและตลาดแฟชั่นเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ พร้อมวางรากฐานระยะยาวในการขับเคลื่อน Creator Economy ควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมแฟชั่นและสินค้าสะสมในประเทศไทย
การเปิดตัวโปรแกรมครั้งนี้สะท้อนทิศทางเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการยกระดับบทบาทของ Creator จากผู้โปรโมตสินค้า ไปสู่ “พาร์ตเนอร์ทางธุรกิจ” ที่มีส่วนร่วมโดยตรงในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แพลตฟอร์มและคอมมูนิตี้ โดยตั้งเป้าหมายมี Creator เข้าร่วมมากกว่า 5,000 ราย และคาดว่าโปรแกรมจะช่วยเพิ่มยอดขายรวมของแพลตฟอร์มได้ไม่น้อยกว่า 20% ภายในไตรมาสแรกของการดำเนินงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ Creator ทุกระดับสามารถสร้างรายได้จากคอนเทนต์ในสไตล์ของตนเอง ผ่านการแชร์ลิงก์สินค้าและรับค่าคอมมิชชันจากยอดขายจริง ภายใต้โครงสร้างที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเติบโตได้ในระยะยาว
กษิต งานทวี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SASOM เปิดเผยว่า “เราเชื่อว่า Creator คือกลไกสำคัญของการตัดสินใจซื้อในยุคดิจิทัล และเป็นพลังขับเคลื่อน Brand Trust ที่ทรงอิทธิพลที่สุด SASOM Affiliate Program (SAP) จึงไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อผลลัพธ์ระยะสั้น แต่เป็นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ Creator สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน จากคอนเทนต์ที่สะท้อนตัวตนจริง โดยไม่จำเป็นต้องลดทอนความเป็นตัวเอง ขณะเดียวกันแพลตฟอร์มก็สามารถขยายฐานผู้ใช้งานและสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ”
จุดแข็งของโปรแกรมอยู่ที่การรวมสินค้า Street Fashion, Luxury และ Collectibles ไว้ในที่เดียว พร้อมระบบตรวจสอบของแท้ก่อนจัดส่ง ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นในตลาด สินค้าที่มีมูลค่าต่อชิ้นสูงยังช่วยให้ค่าคอมมิชชันต่อออเดอร์อยู่ในระดับที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม Affiliate ทั่วไป สร้างแรงจูงใจเชิงธุรกิจที่ชัดเจนแก่ Creator
นอกจากนี้ SASOM ยังพัฒนา SASOM Video Feed เพื่อเพิ่ม Traffic ภายในแพลตฟอร์มและเปิดพื้นที่ให้ Creator ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้งาน รีวิวสินค้า และไลฟ์สไตล์ผ่านวิดีโอโดยตรงบนแอป ซึ่งเป็นการเสริมโครงสร้าง Content-to-Commerce ให้ครบวงจร และช่วยสร้างยอดขายแบบต่อเนื่องในระยะยาวมากกว่าการทำแคมเปญระยะสั้น
ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้รับ Affiliate Link ส่วนตัว พร้อม Dashboard สำหรับติดตามยอดคลิก ยอดขาย และค่าคอมมิชชันแบบเรียลไทม์ รวมถึงโอกาสเข้าร่วมแคมเปญเชิงกลยุทธ์กับแบรนด์ในอนาคต โดย Creator ที่มีผลงานโดดเด่นจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมทั้งด้านสินค้า การทำคอนเทนต์ และกิจกรรมร่วมกับแบรนด์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเติบโตแบบ Win-Win ระหว่างแพลตฟอร์มและคอมมูนิตี้
การเปิดตัว SASOM Affiliate Program ครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มช่องทางการตลาด แต่เป็นการวางโครงสร้างเศรษฐกิจ Creator บนแพลตฟอร์มแฟชั่นที่มุ่งเน้นความยั่งยืน ความโปร่งใส และการเติบโตไปพร้อมชุมชน สะท้อนวิสัยทัศน์ของ SASOM ในการยกระดับตลาดแฟชั่นไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานใหม่ในระดับภูมิภาค พร้อมสร้าง Ecosystem ที่แข็งแรงในระยะยาว