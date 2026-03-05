“อรรถพล”ลั่นสำรองน้ำมันใช้ในปท.เพิ่มเป็น95วัน สั่งผู้ค้าฯสำรองตามกม.จาก1%เป็น3%

“รมว.อรรถพล” ยืนยันปริมาณน้ำมันสำรองใช้ในปท.หาเพิ่มได้เป็น 95 วันแล้ว และยังคงจัดหาอย่างต่อเนื่อง สั่งผู้ค้าน้ำมันเพิ่มสำรองตามกฎหมายจาก1%เป็น3% และส่งออกน้ำมันให้เฉพาะลาวและเมียนมาเท่านั้น พร้อมใช้กลไกกองทุนฯ ตรึงดีเซล วอนประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมกับ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า ประเทศไทยมีความมั่นคงทางพลังงาน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ำมันสำรองใช้ได้นานถึง 95 วัน และจะยังคงมีการจัดหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มสัดส่วนสำรองน้ำมันจาก 1% เป็น 3% เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สำหรับมาตรการระงับการส่งออกน้ำมัน จะยกเว้นให้กับ สปป.ลาว และเมียนมาเท่านั้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการพึ่งพาพลังงานระหว่างกัน ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในสถานีบริการบางพื้นที่เกิดจากความกังวลของประชาชน จึงได้กำชับให้กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการกักตุน และจะเร่งจัดส่งน้ำมันให้เพียงพอโดยเร็ว
ด้านมาตรการลดภาระค่าครองชีพ รัฐบาลจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตรึงราคาดีเซล 15 วัน (ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2569) หากสถานการณ์ยืดเยื้อ จะพิจารณาเรื่องการชดเชยอีกครั้ง นอกจากนั้น มีแผนที่จะนำน้ำมันดีเซล B100 ที่ผลิตได้เองภายในประเทศมาใช้ และอาจพิจารณานำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปที่มีมาตรฐานรองลงมา เนื่องจากมีราคาถูกกว่า
ในขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้าได้เร่งจัดหา LNG เพิ่มเติม พร้อมเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ชีวมวล ถ่านหิน และเพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ
"กระทรวงพลังงาน ขอยืนยันอีกครั้งว่า ณ วันนี้ มีปริมาณน้ำมันสำรองใช้ได้รวม 95 วัน และยังคงจัดหาอย่างต่อเนื่องจากทุกแหล่งที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ยังมีแผนสำรองหากเหตุการณ์ยืดเยื้อ ทั้งการนำ B100 มาช่วยเสริม การปรับลดสเปกน้ำมันนำเข้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งภาคไฟฟ้าก็จะจัดหา LNG และใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยจะไม่มีไฟดับ และจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลด้านราคาน้ำมันอย่างเต็มที่ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ามีพลังงานเพียงพอและจะบริหารจัดการอย่างสุดความสามารถในสถานการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ เพื่อให้ ประชาชนได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด" นายอรรถพล กล่าว