AOT คว้า 2 รางวัล PATWA 2026 สะท้อนศักยภาพบริหารจัดการและมาตรฐานสนามบิน ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือทอท. เข้ารับ 2 รางวัล PATWA International Travel Award 2026 จำนวน 2 สาขา ได้แก่ PATWA Gold Award: Excellence in Leadership และ รางวัล Best Airport – Asia ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากสมาคมนักเขียนท่องเที่ยวภาคพื้นแปซิฟิก (Pacific Area Travel Writers Association: PATWA) ซึ่งเป็นองค์กรสื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไม่หวังผลกำไร และเป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) ของ UN Tourism ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Yatan Ahluwalia เลขาธิการ PATWA เป็นผู้มอบรางวัล ในงานประชุม PATWA World Tourism Leader’s Summit and the PATWA International Award
ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งรางวัลฯ พิจารณาโดยคณะกรรมการ PATWA International Awards Council ร่วมกับสมาชิกสื่อมวลชนทั่วโลกและคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่เสนอชื่อ คัดเลือก และประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละสาขา โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการรับรองในที่ประชุมประจำปีของ PATWA International Council
การได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารสูงสุดของ AOT ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่มาตรฐานสากล ควบคู่กับการตอกย้ำศักยภาพของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในฐานะสนามบินชั้นนำของเอเชีย ด้านการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ ความปลอดภัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล