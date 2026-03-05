กองทุน ววน. บพข.-สกสว.และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับองค์กรสากล UN Tourism, The Travel Foundation ขยายผลการวิจัย Net Zero Tourism ในงาน ITB Berlin 2026

องค์กรสากลด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกให้ความสำคัญกับแนวทางการดำเนินการวิจัยของนักวิชาการไทยที่ร่วมมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานสำคัญของภาครัฐในการขยับฐานงาน Carbon Neutral Tourism: CNT มุ่งสู่ Net Zero Tourism Pathway เพื่อประกาศศักยภาพด้านการวิจัยชั้นนำของไทยเพื่อสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเวทีโลกครั้งสำคัญในงาน ITB Berlin 2026 มหกรรมท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกผ่านการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
โดย ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สกสว. (ด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน) และประธานคณะทำงานกลั่นกรอง แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถการแข่งขัน สำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่ (องค์กรมหาชน), รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature - based Solutions) เพื่อขับเคลื่อน Net Zero Tourism สนับสนุนโดย บพข. และโครงการ “Policy Advisory and Technical Support to enhance Thailand’s Coastal and Marine Biodiversity Conversation and Promote Synergies with Climate Change and Sustainable Tourism” สนับสนุนโดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย, คุณนิพัทธ์พงษ์ ชวนชื่น อุปนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวเครือข่ายเชิงนิเวศเอเชีย (AEN) และ Mr. Peter Richards สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนในฐานะนักวิจัย โครงการการยกระดับการท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์สู่การปล่อยก๊าซเรือกระจกเป็นศูนย์ในระดับสากล ระยะที่ 2 ได้เข้าร่วมงาน ITB Berlin 2026 ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 60 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2569 ณ Berlin ExpoCenter City กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
การเข้าร่วม ITB Berlin 2026 ของนักวิชาการไทยครั้งนี้ เป็นการดำเนินการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดย สกสว. และ บพข. มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านวิชาการโดยทีมงาน Thailand Together Net Zero Tourism: TNZT ได้นำผลงานเชิงวิชาการของ ววน. ตามแนวทางสากล อาทิ ระเบียบวิธี อบก., GSTC UN Tourism และ The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism มาร่วมแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศชั้นนำที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเพื่อต่อยอดผลการดำเนินงานในระดับต้นแบบของสากล อาทิ UN Tourism ให้ความสำคัญของการดำเนินงานต้นแบบของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายผลไปยังประเทศอื่นๆที่สนใจ รวมทั้งเชิญชวนให้จัดตั้ง Working Group Climate Action Plan โดยในส่วนของ The Tourism Foundation ซึ่งได้ร่วมมือทำงานกับทีม Thailand Together Net Zero Tourism : TNZT ในพื้นที่เกาะสมุย ให้ความสนใจร่วมจัดทำ Tourism and Climate Summit ในเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ ยังมีการโชว์เคส Thailand Best Practices Lesson Learned in Development ที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ คัดเลือกผลงานของกองทุน ววน. โดย สกสว.และ บพข. (แผนงานการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ) จำนวน 3 เรื่อง ในเวทีวิชาการ Seminar the best practices from Thailand , supporting tourism MSMEs and local community to deriver Carbon Neutral, Net Zero and Accessible Tourism ใน Hall 4.1 ของงาน ITB Berlin 2026 ประกอบด้วย
1. Carbon Neutral Tourism พื้นที่ต้นแบบ คือ วิสาหกิจชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นำเสนอโดย ดร. ปาริชาต สุนทรารักษ์ อุปนานายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย TEATA
2. Net Zero Tourism Pathway พื้นที่ต้นแบบ คือ ที่พักขนาดเล็ก ประเภท Eco Lodge ฮาร์โมนี่@ ห้วยลาน จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอโดย คุณเปรมฤทัย โตเสริมกิจ ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการฮาร์โมนี่@ห้วยลาน
3. Accessible Tourism พื้นที่ต้นแบบ คือ การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำเสนอโดย คุณนิธิ สืบพงษ์สังข์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียม (สททท.)