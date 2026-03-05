สกินโนวา ผนึกCantabria สเปน เปิดตัว Heliocare Oral Capsules

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท สกินโนวา จำกัด ร่วมกับ Cantabria Labs ประเทศสเปน เปิดตัว “Heliocare Oral Capsules” ชู Fernblock® Technology ตอบรับแนวโน้มตลาดเวชศาสตร์ความงามอาเซียนเติบโตต่อเนื่อง
ภญ.สิริมาส ศรีวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกินโนวา จำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เวชสำอางชั้นนำจากยุโรปและสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า พฤติกรรมผู้บริโภคไทยในตลาดความงามเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จากเดิมที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสและอินฟลูเอนเซอร์ สู่ยุคที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งผลให้ต้องแข่งขันกันด้วยคุณภาพและผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ โดยเฉพาะตลาดเวชสำอางที่มีการแข่งขันสูงและเติบโตควบคู่กับช่องทางออนไลน์
สอดคล้องกับข้อมูลจาก Fortune Business Insights ที่ระบุว่าตลาดเวชสำอางในอาเซียนมีมูลค่า 9.95 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 36.91 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2034 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 15.80% โดยกลุ่มสกินแคร์ยังครองสัดส่วนสูงสุดของตลาด จากแนวโน้มปัญหาผิวหนังที่เพิ่มขึ้นและความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัยรองรับ ขณะที่ประเทศไทยเป็นตลาดสำคัญและมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในอาเซียนปี 2025 สะท้อนศักยภาพของไทยต่ออุตสาหกรรมเวชสำอางระดับภูมิภาค
บริษัท สกินโนวา จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มุ่งเน้นการคัดสรรและนำเข้าผลิตภัณฑ์เวชสำอางที่มีงานวิจัยรองรับ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและความปลอดภัย โดยเริ่มทำตลาดในประเทศไทยด้วยแบรนด์ Miami Peel และ Q-Skinscience จากสหรัฐอเมริกา ก่อนขยายพอร์ตโฟลิโอสู่แบรนด์ชั้นนำจากยุโรป ได้แก่ Heliocare, Endocare, Neoretin และ Biretix โดยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เติบโตเฉลี่ย 30-50% จากการตอบรับที่ดีในกลุ่มแพทย์ผิวหนังและคลินิกความงาม ปัจจุบันมีช่องทางจำหน่ายหลักผ่านคลินิกความงามและโรงพยาบาลชั้นนำ (B2B) สำหรับกลุ่ม Exclusive for Clinic & Hospital และช่องทางร้านวัตสัน (B2C) ในกลุ่ม Consumer Line ประมาณ 10% ของยอดขาย
ภญ.สิริมาส กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Heliocare ในประเทศไทย จาก Cantabria Labs ผู้ผลิตเวชสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชั้นนำระดับโลกจากประเทศสเปน Cantabria Labs เริ่มต้นจากการทำตลาดด้วยผลิตภัณฑ์กันแดด Heliocare ชนิดทา ก่อนต่อยอดสู่ “Heliocare Oral Capsules” นวัตกรรมเสริมการปกป้องผิวจากแสงแดดชนิดรับประทานรายแรกในประเทศไทย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในระยะเริ่มต้นจำหน่ายเฉพาะในโรงพยาบาลและคลินิกภายใต้การดูแลของแพทย์
นอกเหนือจากความแข็งแกร่งด้านงานวิจัยและเทคโนโลยี Heliocare ยังได้รับการยอมรับในระดับสากล ผ่านความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลชั้นนำอย่าง Real Madrid และการทำงานร่วมกับนักกีฬาระดับตำนานอย่าง Rafael Nadal เพื่อถ่ายทอดแนวคิดการปกป้องผิวจากแสงแดดอย่างจริงจัง
ดังนั้น เพื่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมขยายการรับรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวิชาการในกลุ่มแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ บริษัทฯ ได้จัดงาน The Official Launch: Royal Radiance – The Art & Science of Inside-Out Photoprotection ณ พระราชวังพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ความงาม เข้าร่วมกว่า 170 ราย
“การเปิดตัว Heliocare Oral Capsules ในครั้งนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการนำนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้าสู่ตลาดไทย โดยเน้นการทำงานร่วมกับแพทย์และสถาบันการแพทย์ เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้าน Oral Photoprotection และเพิ่มทางเลือกในการดูแลผิวอย่างมีประสิทธิภาพและอ่อนเยาว์ในระยะยาว” ภญ.สิริมาส กล่าว