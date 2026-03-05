KFC ปักหมุดแม่ฮ่องสอน 3 สาขา QSR แรกผุด77 จังหวัด 1,226 สาขา

KFC ประเทศไทย แบรนด์ QSR แรกปักหมุดครบ 77 จังหวัด 1,226 สาขาทั่วประเทศ ฝ่าโค้งจังหวัดสุดท้าย “แม่ฮ่องสอน” เข้าถึงคนไทยทุกพื้นที่ ตอกย้ำเบอร์ 1 QSR ในไทยส่ง ‘ถุงฮาก’ ชวนฝ่าโค้งมาฟินไก่ พิสูจน์เส้นทางความภูมิใจแบรนด์ไก่ทอดของคนไทยทุกคน
กว่า 41 ปีที่เสิร์ฟไก่ทอดผู้พันสู่คนไทย วันนี้ KFC ประเทศไทยประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในฐานะแบรนด์ QSR อันดับ 1 และแบรนด์แรกในไทยที่ขยายสาขาครบทั้ง 77 จังหวัด รวม 1,226 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งนับเป็นแบรนด์ QSR ในไทยที่มีจำนวนสาขามากที่สุด ปักหมุดจังหวัดสุดท้ายที่มีความท้าทายอย่าง “แม่ฮ่องสอน” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ สะท้อนพลังการเติบโตจากการวางรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในทุกพื้นที่ พร้อมเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วยแคมเปญใหญ่ “ฝ่าโค้งมาฟินไก่” ตอกย้ำพันธกิจในการเข้าถึงคนไทยทุกพื้นที่ และเป็นแบรนด์ที่อยู่ในทุกโมเมนต์ของคนไทยทั่วประเทศอย่างแท้จริง
นางสาาวศศิพินทุ์ จันทรศักดิ์ General Manager KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “การปักหมุดครบ 77 จังหวัด รวม 1,226 สาขาทั่วประเทศ ถือเป็นก้าวสำคัญของ KFC ประเทศไทย ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนชัดว่ากลยุทธ์การเติบโตของเราคือการวางรากฐานธุรกิจให้แข็งแรงในทุกพื้นที่ ทั้งในด้านความแข็งแกร่งของระบบดำเนินงานและซัพพลายเชน เพื่อการรักษามาตรฐานเดียวกันทุกสาขาในทุกจังหวัด ความแข็งแกร่งของแฟรนไชส์ซี ความเข้าใจตลาดไทยและ Consumer Insight อย่างลึกซึ้งและรู้จริง”
KFC ประเทศไทย ได้สร้างยอดขายที่เติบโตอย่างสมดุลทั่วประเทศ โดยในปี 2568 ที่ผ่านมา สัดส่วนยอดขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ที่ 40% ต่างจังหวัด 60% และด้วยการสร้างประสบการณ์แบบ Omnichannel ที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลาย ทำให้ยอดขายกระจายอยู่หลายช่องทาง จากการซื้อกลับบ้าน 40%, รับประทานที่ร้าน 32%, แพลตฟอร์มเดลิเวอรี 25%, ไดร์ฟทรู 2% และช่องทางอื่นๆ 1%
ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคยังมีวัฒนธรรมการแชร์ความอร่อยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย KFC ประเทศไทยได้มีการพัฒนาเมนูที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Bundle และ Sharing Set ที่เหมาะกับการรับประทานร่วมกัน เมนู Limited Time Offer ที่ช่วยสร้างความตื่นเต้นและความหลากหลาย รวมถึงการนำข้อมูลเชิงลึกมาวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อออกแบบข้อเสนอและโปรโมชันที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงเวลา
ปีที่ผ่านมา KFC ประเทศไทยได้มีการเปิดสาขาเพิ่มถึง 103 สาขา โดยสัดส่วนสาขาใหม่แบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 40% และ 60% ในพื้นที่ต่างจังหวัด ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง สะท้อนกลยุทธ์การเติบโตที่มุ่งมั่นที่จะขยายการเข้าถึงผู้บริโภคในทุกพื้นที่ ควบคู่กับการวิเคราะห์ศักยภาพเชิงลึกในแต่ละพื้นที่
มาถึงจังหวัดสุดท้าย “แม่ฮ่องสอน” ที่คนไทยนึกถึงพร้อมกันสองคำแบบไม่ต้องนัด “โค้ง” และ “ไกล” จังหวัดหนึ่งเดียวในไทยที่ถึงกับต้องมีจุดพักฮาก (อาเจียน) ให้พักหายใจเต็มสองข้างทางอันยาวไกลกว่า 1,864 โค้ง ในโอกาสที่ KFC มาเปิดสาขาที่แม่ฮ่องสอน จึงจัดเต็มให้สมกับ การรอคอยถึง 3 สาขา ได้แก่ ปตท. โออาร์ แม่ฮ่องสอน, ปตท. โออาร์ ปาย แม่ฮ่องสอน และ ปตท. โออาร์ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
เพื่อฉลองการมาเยือนถึงแม่ฮ่องสอน KFC ประเทศไทยชวนคนไทย “ฝ่าโค้งมาฟินไก่” ฉลองจังหวัดที่ 77 ด้วยการส่ง “ถุงฮาก” หรือถุงสำหรับผู้มีอาการคลื่นไส้ ที่ซ่อนคำท้าเอาไว้หลังถุง ว่าจะฮากใส่ก็ได้นะ แต่ถ้าไม่ฮากมาถึงที่ KFC สาขา ปตท. โออาร์ แม่ฮ่องสอน
แบบถุงขาวสะอาด เตรียมรับโปรเด็ดพิเศษในราคา 77 บาท อิ่มจัดเต็มกับไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ 7 ชิ้น และวิงซ์แซ่บ 7 ชิ้น ที่มาพร้อมบักเก็ตลายลิมิเต็ด ดีไซน์จากของดีแม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะเป็นเรือจีนแบบบ้านรักไทย ประเพณีลอยโคม และลุงผู้พัน
กับเส้นทางโค้งที่เป็นเอกลักษณ์ จำกัดสำหรับ 77 คนแรกที่นำถุงฮากที่ยังไม่ได้ใช้งานมาจนถึงร้าน KFC ได้สำเร็จ ระหว่างวันที่ 5 - 11 มีนาคม 2569 เท่านั้น! เตรียมพร้อมออกเดินทาง รับถุงฮากได้ที่จุดต่างๆ ดังนี้
• ขึ้นรถจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 (จตุจักร) ด้วยรถสมบัติทัวร์ เส้นทางกรุงเทพฯ - แม่ฮ่องสอน เพิ่มสต็อปใหม่จอดตรงถึงหน้าร้าน KFC สาขา ปตท. โออาร์ แม่ฮ่องสอน เฉพาะวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2569
• บนรถเหลือง ที่ตลาดสายหยุด ส่งถึงหน้าร้าน KFC สาขา ปตท. โออาร์ แม่ฮ่องสอน ตลอดเดือนมีนาคม
• คาเฟ่ระหว่างทาง 3 แห่ง ตลอดเดือนมีนาคม ได้แก่ เดอะฟาร์มคาเฟ่ อ.ปางมะผ้า, ร้านชาละมุน อ.ปางมะผ้า และ ความสุข คาเฟ่
อ.สะเมิง
นอกจากนี้ยังมีบักเก็ตลายลิมิเต็ด ดีไซน์จากของดีแม่ฮ่องสอน พร้อมเสิร์ฟกับชุดเมนูที่เลือกซื้อ และเพื่อเป็นที่ระลึกให้ผู้กล้าทุกคนที่มา
เยี่ยมเยียนกัน KFC มีประกาศนียบัตรผู้พิชิตเส้นทาง พร้อมลายเซ็นการันตีจากลุงผู้พันแซนเดอร์ส และแสตมป์ให้ปั๊มเช็คอิน