การบินไทย จัด THAI Global Commercial Conference 2026 สร้างเชื่อมั่นพันธมิตรทั่วโลกคู่ศักยภาพธุรกิจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การบินไทยจัด THAI Global Commercial Conference 2026 ขับเคลื่อนกลยุทธ์การพาณิชย์สู่อนาคตภายใต้แนวคิด – Elevated by Heartware. Refining a New World with THAI สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก ควบคู่ศักยภาพทางธุรกิจ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยสายการพาณิชย์ จัดการประชุมประจำปี THAI Global Commercial Conference 2026 ภายใต้แนวคิด “Elevated by Heartware. Refining a New World with THAI” เพื่อสื่อสารทิศทางการดำเนินงานด้านการพาณิชย์ เสนอแนวคิดด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ให้สอดรับกับบริบทอุตสาหกรรมการบินที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีพันธมิตรธุรกิจและตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารจากทั่วโลกเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

การจัดงานครั้งนี้สะท้อนทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ โดยมีแนวคิด Heart-work, Heart-ware, Heart-sales โดย Heart-work มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งการทำงานของบุคลากร Heart-ware ใช้ “หัวใจ” เป็นพลังในการรังสรรค์และออกแบบประสบการณ์การเดินทางให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้โดยสาร ขณะที่ Heart-sales มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก ควบคู่ศักยภาพทางธุรกิจ ผสานกับการพัฒนาเครือข่ายและกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับการเดินทางให้เป็นมากกว่าการเชื่อมต่อจุดหมาย แต่ยังเป็นการสร้างความผูกพันในระยะยาว


นายชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท การบินไทย ระบุว่าบทบาทของการบินไทยในฐานะสายการบินหลักของประเทศ ไม่เพียงเชื่อมต่อผู้คนและการลงทุนเท่านั้น แต่ทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์และบริการบนเครื่องบิน ก่อนย้ำว่าความสำเร็จของ THAI Global Commercial Conference 2026 นั้น เกิดขึ้นจากความร่วมมือและการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายในการเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นการเดินทางอย่างแท้จริง


นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทยฯ นำทีมผู้บริหารสายการพาณิชย์ ร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์การเติบโตของบริษัทฯ ครอบคลุมการขยายโอกาสทางการตลาด การเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายเส้นทาง การยกระดับประสบการณ์ผู้โดยสาร และการสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ Commercial Excellence อย่างยั่งยืน

งาน THAI Global Commercial Conference 2026 จึงไม่เพียงเป็นเวทีสำหรับการอัปเดตข้อมูลทางธุรกิจ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ ความเชื่อมั่น แรงบันดาลใจ และตอกย้ำความเป็นพันธมิตรระดับโลก ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการร่วมกันออกแบบประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมาย พร้อมก้าวสู่อนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมการบินภายใต้แนวคิด “Elevated by Heartware. Refining a New World with THAI” อย่างแท้จริง



