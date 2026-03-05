เสร็จกลางปี 69 “สะพานข้ามแม่น้ำน่าน”จ.พิษณุโลก งบ 6 ล้านบาท สร้างแล้ว 80% ช่วยร่นเส้นทางได้กว่า 10 กม.

กรมทางหลวงชนบท ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก งบกว่า 66 ล้านบาท คืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ลุยสร้างตอม่อสะพาน และติดตั้งราวสะพาน ช่วงกลางแม่น้ำ คาดเสร็จกลางปี 69 ร่นระยะทางระหว่างตำบาลได้กว่า 10 กม.ยกระดับโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์
นายพิชิต หุ่นศิริ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งให้มีความสมบูรณ์ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ โดยปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80% ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างตอม่อสะพาน และติดตั้งราวสะพาน คาดว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรภายในกลางปี 2569 นี้
สำหรับสะพานดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นของโครงการเชื่อมกับ ถนน ทล.117 และจุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมต่อกับถนนท้องถิ่น ซึ่ง ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความกว้างของลำน้ำ 180 เมตร ความยาวสะพาน 210 เมตร กว้าง 8 เมตร มีทางเท้า พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเชื่อมต่อไปยังสะพาน รวมระยะทาง 830 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 66.095 ล้านบาท
สะพานข้ามแม่น้ำน่าน จังหวัดพิษณุโลก จะช่วยแก้ปัญหาการเดินทางประชาชนในพื้นที่ได้มาก เนื่องจากเดิมประชาชนในพื้นที่หมู่ 3 บ้านมะต้อง และ หมู่ 9 บ้านสามศรีเจริญ ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเดือดร้อนในการเดินทาง ต้องใช้เส้นทางอ้อมที่มีระยะทางค่อนข้างไกล ส่งผลให้การสัญจรและการขนส่งเป็นไปด้วยความล่าช้า องค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง
จึงประสานมายัง ทช. เพื่อให้ดำเนินการสำรวจออกแบบและสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อยกระดับการคมนาคมขนส่งระหว่างตำบลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญจะสามารถช่วยร่นระยะทางได้มากถึง 10 กิโลเมตร จากเดิมใช้ระยะเวลา 15 - 20 นาที จะเหลือระยะเวลาเพียง 3 นาที ทำให้การขนส่งพืชผลทางการเกษตรของชุมชน สามารถขนส่งได้ทันเวลา ประหยัดน้ำมันและค่าใช้จ่าย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งช่วยให้นักท่องใเที่ยวเดินทางไปยังเขื่อนนเรศวรได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย