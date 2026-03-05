บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 3 รางวัลใหญ่จาก Future Trends Awards 2026 ตอกย้ำองค์กรต้นแบบที่เติบโตด้วยความโอบอ้อมอารีและครองใจคนทำงาน

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญบนเวทีระดับประเทศ ด้วยการคว้า 3 รางวัลเกียรติยศจากเวที Future Trends Awards 2026 ได้แก่ รางวัล “Leading of ESG” รางวัล “Leading of Social Product” และรางวัล “Experienced Professional Love 36-60 yrs.” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี (Empowering the World Compassionately) โดยผสานมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เข้ากับกลยุทธ์และธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 148 ปี เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์“สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี” (Empowering the World Compassionately) อันเป็นรากฐานที่ บี.กริม ยึดถือมาอย่างยาวนานกว่า 148 ปี โดย บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความโอบอ้อมอารี จากภายในสู่ภายนอก ผ่านการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนและการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มีเสถียรภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบรับความท้าทายของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม รวมถึงการยกระดับธรรมาภิบาลที่โปร่งใส พร้อมส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและสังคมโลกอย่างยั่งยืน
Future Trends Awards 2026 เป็นเวทีสำคัญในการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรและบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานโดดเด่น ภายใต้แนวคิด “The Winner of Tomorrow” เพื่อขับเคลื่อนอนาคตผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโมเดลธุรกิจที่ตอบรับแนวโน้มสำคัญ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า บี.กริม เพาเวอร์ ไม่เพียงแต่เติบโตในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำ แต่ยังเป็นองค์กรต้นแบบที่พร้อมปรับตัวรับเทรนด์โลกผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมุ่งสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รางวัลที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับในปีนี้ ครอบคลุมทั้งมิติทางธุรกิจและมิติด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่
o Leading of ESG: รางวัลองค์กรที่เป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจตามหลักสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการขยายพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนและการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการใช้ทรัพยากร เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างแท้จริง
o Leading of Social Product: รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสในการเข้าถึงพลังงานสะอาด ความสำเร็จจากรางวัลนี้มีหัวใจสำคัญ คือ “โครงการพระบารมีส่องสว่างแสงธรรมทั่วไทย” ซึ่งนำโซลูชันด้านพลังงานสะอาดเข้าไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและพื้นที่ที่ขาดแคลน เปลี่ยนพลังงานให้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
o Experienced Professional Love 36-60 yrs.: รางวัลที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มพนักงานวัยทำงานที่มีประสบการณ์ที่โหวตให้ บี.กริม เพาเวอร์ เป็นองค์กรที่น่าร่วมงานด้วยมากที่สุด ตอกย้ำวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร และการส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นด้วยความเข้าใจและใส่ใจผู้คนอย่างแท้จริง สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขามองเห็นคุณค่าขององค์กรที่มากกว่าผลประกอบการ เชื่อมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสร้างความยั่งยืนของสังคม การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
ด้วยวิสัยทัศน์การสร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี บี.กริม เพาเวอร์ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "GreenLeap – Global and Green" เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดระดับสากลและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 ความสำเร็จบนเวที Future Trends Awards 2026 เป็นดั่งเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่ บี.กริม เพาเวอร์ ยึดถือเป็นรากฐานสำคัญมาโดยตลอด ด้วยดีเอ็นเอของ บี.กริม เพาเวอร์ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังจากภายใน เพื่อต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงานที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจ พร้อมสร้างคุณค่าแก่สังคมเพื่อส่งมอบโลกที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงให้กับคนรุ่นหลังสืบไป