นักท่องเที่ยวไทยติดผู้นำ เทรนด์สายกินในเอเชีย

อโกด้า แพลตฟอร์มิจิทัลด้านการท่องเที่ยว เผยผลการจัดอันดับนักเดินทางชาวเอเชียที่หลงใหลประสบการณ์ด้านอาหารระหว่างการเดินทาง โดยข้อมูลจากการสำรวจนักท่องเที่ยวชาวเอเชียในรายงาน Agoda 2026 Travel Outlook Report ระบุว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยติดอันดับกลุ่มนักท่องเที่ยวสายกินเป็นอันดับต้น ๆ ในเอเชีย โดย 20% ให้เหตุผลว่า การออกเดินทางเพื่อค้นหาและลิ้มลองประสบการณ์อาหารใหม่ ๆ เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักของการท่องเที่ยว
กระแสการท่องเที่ยวเชิงอาหารกำลังก้าวขึ้นเป็นเหตุผลหลักของการเดินทาง โดยนักเดินทางชาวเอเชียจำนวนมากหันมาเลือกจุดหมายปลายทางที่สามารถเติมเต็มประสบการณ์อาหาร เทรนด์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า “อาหารและวัฒนธรรมการกิน” กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าจะไปที่ไหน ทำกิจกรรมอะไร และเลือกพักที่ใด เพื่อให้ได้ดื่มด่ำกับวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางนั้น ๆ อย่างเต็มที่
ผลสำรวจของอโกด้าสะท้อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างชัดเจน โดย “ประสบการณ์ด้านอาหาร” ขยับขึ้นมาติด 1 ใน 3 แรงจูงใจหลักของนักเดินทางชาวเอเชีย จากเดิมที่อยู่อันดับ 6 ในปีที่ผ่านมา
นักเดินทางจากไต้หวันขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของสายกิน โดย 47% ชี้ว่า “ประสบการณ์ด้านอาหาร” เป็นหนึ่งในแรงจูงใจหลักของการเดินทาง สะท้อนความโดดเด่นของวัฒนธรรมอาหารไต้หวัน และเน้นย้ำบทบาทของอาหารในฐานะปัจจัยสำคัญต่อการวางแผนการเดินทางของคนในประเทศ
นักเดินทางจากเวียดนามและเกาหลีใต้รั้งอันดับสองและสาม ด้วยสัดส่วน 35% และ 34% ตามลำดับ สะท้อนความชื่นชอบในการเปิดประสบการณ์อาหารที่หลากหลายและรสชาติที่โดดเด่นระหว่างการเดินทาง
นักเดินทางจากมาเลเซียและญี่ปุ่นรั้งอันดับสี่และห้าในกลุ่มนักเดินทางสายกินของเอเชีย ด้วยสัดส่วน 33% และ 32% ตามลำดับ สะท้อนว่าอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการวางแผนการเดินทาง
ปิดท้ายด้วยนักเดินทางจากอินโดนีเซีย (31%) ไทย (20%) และอินเดีย (8%) ที่ติดอันดับในกลุ่ม 8 นักเดินทางสายกินของเอเชีย สะท้อนความสนใจในการออกเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์อาหารจากทั่วโลก
นางสาวอรรคพร รอดคง, ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของอโกด้า เปิดเผยว่า “อาหารกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ทำให้นักเดินทางรู้สึกเชื่อมโยงกับจุดหมายปลายทางมากขึ้น โดยในภูมิภาคนี้นักเดินทางจำนวนมากเลือกจุดหมายจากรสชาติที่อยากลิ้มลองและเรื่องราวด้านอาหารที่อยากสัมผัส การที่นักเดินทางชาวไทยติดอันดับนักสำรวจสายกินระดับภูมิภาค สะท้อนความสนใจในการค้นหารสชาติใหม่ ๆ และวัฒนธรรมอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อโกด้าภูมิใจที่ได้ช่วยให้การเดินทางเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริง ด้วยการรวมเที่ยวบิน ที่พัก และกิจกรรมไว้ในประสบการณ์การจองแบบครบจบในที่เดียว”
สำหรับนักเดินทางที่กำลังมองหาทริปถัดไปเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านอาหาร อโกด้ามีตัวเลือกกิจกรรมมากกว่า 300,000 รายการ ที่พักกว่า 6 ล้านแห่ง และเส้นทางบินมากกว่า 130,000 เส้นทาง ที่สามารถจองรวมกันได้ในครั้งเดียวอย่างสะดวก ค้นหาดีลสุดคุ้มผ่านแอป Agoda และเริ่มวางแผนทริปสายกินครั้งถัดไปได้ตั้งแต่วันนี้ พร้อมรับส่วนลดพิเศษเพิ่มอีก 15% (สูงสุด 500 บาท) สำหรับการเข้าพักในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนริมชายหาด ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นหรือออกไปค้นหาหรือแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ถูกค้นพบ
อโกด้าได้สำรวจความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,353 คน จาก 9 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยการสำรวจจัดทำขึ้นในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2568