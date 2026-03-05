Hewitt Consulting จับมือศศินทร์ โครงการ “100 Outperforming Enterprises” เปิดเกมรุก ปั้นองค์กรไทย แข็งแกร่งจากภายใน สู่ความได้เปรียบระดับโลก

Hewitt Consulting ร่วมกับ ศศินทร์ ชูแพลตฟอร์มโครงการ 100 Outperforming Enterprises ยกระดับเสริมศักยภาพองค์กรไทยอย่างเป็นระบบ มุ่งสร้างต้นแบบความเป็นเลิศ เชื่อมกลยุทธ์ธุรกิจกับกลยุทธ์คน พร้อมผลักดันทักษะแรงงานไทยให้พร้อมแข่งขันในอนาคตอย่างยั่งยืน
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกธุรกิจ โครงการ 100 Outperforming Enterprises ได้รับการพัฒนาให้เป็นมากกว่าเวทีคัดเลือกองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่น แต่เป็น “กลไกเชิงกลยุทธ์” ที่มุ่งสร้างต้นแบบองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (Best-in-Class Organizations) เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ระบบบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) สู่ภาคธุรกิจไทยในวงกว้าง
เสริมแกร่งองค์กรไทยด้วยมาตรฐานระดับสากล
นางสาวนภัส ศิริวรางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิววิท คอนซัลติ้ง จำกัด (Hewitt Consulting) กล่าวว่า หัวใจสำคัญของโครงการ คือการประเมินองค์กรแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งจุดมุ่งหมาย กลยุทธ์องค์กร การบริหารทรัพยากรบุคคล นวัตกรรม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความยั่งยืน เพื่อยกระดับขีดความ สามารถให้แข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก องค์กรที่เข้าร่วมจะได้รับการวิเคราะห์จุดแข็ง–จุดพัฒนาอย่างเป็นระบบ พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ เชื่อมโยงกลยุทธ์ธุรกิจกับกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ Performance-Driven Culture
โครงการตั้งเป้าหมายพัฒนา 100 องค์กร ผ่าน 3 มิติหลัก ได้แก่
1. มิติด้านผลลัพธ์ที่เติบโตยั่งยืน
สร้างความได้เปรียบการแข่งขันจากฐานราก 3 ประการ คือ Purpose – People – Performance โดยเน้นความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่เพียงผลลัพธ์ปลายทาง
2. มิติด้านการเพิ่มขีดความสามารถของคน
ยกระดับระบบ People Practices ผ่านการออกแบบ Employee Experience และเครื่องมือ People Outperform Index (POI) ที่ครอบคลุม 8 มิติสำคัญ ตั้งแต่โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาผู้นำ การบริหารผลตอบแทน ไปจนถึง HR Technology และ People Analytics
3. มิติด้าน Ecosystem
สร้างเครือข่ายองค์กรที่เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และต่อยอด Best Practices ร่วมกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กรไทยทั้งระบบ
ขับเคลื่อนแนวคิด Strong from Within - Built to Outperform.
ปีนี้โครงการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด “Strong from Within, Built to Outperform.” โดย Strong from Within คือ การมี Purpose ชัดเจน วัฒนธรรมที่ส่งเสริม Accountability และ Innovation พร้อมผู้นำที่สร้างความเชื่อมั่นและ Alignment ทั้งองค์กร และ Built to Outperform คือ การออกแบบระบบบริหารคนที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ธุรกิจ และพัฒนา Talent Pipeline อย่างต่อเนื่อง สององค์ประกอบนี้ทำให้องค์กรไม่เพียงอยู่รอด แต่สามารถ “สร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน”
เปิดรายชื่อ 11 องค์กรต้นแบบแห่งปี 2025 Out Performing Enterprises Thailand
ภายใต้กระบวนการประเมินเชิงลึกที่ครอบคลุม Strategy, People, Innovation และ Sustainability คณะกรรมการได้คัดเลือก 11 องค์กรไทยที่สามารถขับเคลื่อน Purpose-People-Performance ได้อย่างโดดเด่น และสะท้อนความเป็น Best in class Organizations ได้แก่
1. บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP Power Limited)
2. บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (Central Pattana Public Company Limited)
3. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด (Food Passion Company Limited)
4. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (Government Pension Fund)
5. บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (Hi-Way Company Limited)
6. บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) (Major Cineplex Group Public Company Limited)
7. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (Siam Piwat)
8. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (THAINAMTHIP COCA-COLA)
9. บริษัท ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (TISCO Bank Public Company Limited)
10. บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA Group)
11. บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จำกัด (Isuzu Andaman Sales Company Limited)
รายชื่อ 11 สุดยอดองค์กรที่มีแนวปฏิบัติในการดูแลคนยอดเยี่ยม People Outperform Index™ – 2025 Top HR Practice Excellence
เพื่อสะท้อนความหลากหลายของแนวปฏิบัติด้าน People Excellence โครงการยังมอบรางวัลสำคัญ ให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาพนักงานครบทุกมิติ โดยมีรายนามองค์กรดังต่อไปนี้
People Outperform Index™ – 2025 Top HR Practice Excellence
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (Banpu Public Company Limited)
2. บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (Central Restaurants Group Co., Ltd.)
3. บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) (CP Axtra Public Company Limited)
4. บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (DHL Express Thailand)
5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KASIKORNBANK)
6. กลุ่มมิตรผล (Mitr Phol Group)
7. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (Thai Airways International Public Company Limited)
8. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (Thai Beverage Public Company Limited)
9. บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด (Thai Honda Co., Ltd.)
10. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (The Siam Cement Public Company Limited)
11. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.)
พัฒนาทักษะแรงงานไทย รับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
ด้านศาตราจารย์เอียน เฟนวิค ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า อีกหนึ่งจุดเน้นสำคัญของโครงการ คือการยกระดับ Workforce Development เพื่อให้แรงงานไทยพร้อมรับบริบทเศรษฐกิจใหม่ องค์กรที่เข้าร่วมจะได้รับคำแนะนำเชิงลึกในประเด็นสำคัญ เช่น การพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Skills) การเสริมขีดความสามารถผู้นำ (Leadership Capability) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) การบริหารคนเก่งและสร้าง Employee Engagement และ การ Reskilling และ Upskilling อย่างเป็นระบบ แนวทางดังกล่าวช่วยให้แรงงานไทยไม่เพียง “ปรับตัวได้” แต่สามารถ “สร้างความได้เปรียบ” ให้กับองค์กรและประเทศในระยะยาว
สร้างระบบนิเวศธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน
จุดเด่นที่ทำให้ 100 Outperforming Enterprises แตกต่างจากโครงการทั่วไป คือการเน้น “ฐานรากองค์กร” ผ่าน Purpose, People และ Performance พร้อมโครงการ Learn from the BEST Program ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เชื่อมโยงข้อมูล People กับ Business Performance อย่างเป็นระบบ Hewitt Consulting ยังผสานความเชี่ยวชาญด้าน People, Sustainability, Digital Ability และ Strategic Foresight เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมีความหมายและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อองค์กรแข็งแรง คนมีทักษะ และระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงกำไรของบริษัท แต่คือการยกระดับศักยภาพแรงงานไทย สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นางสาวนภัส กล่าวเสริมอีกว่า จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ พบว่าองค์กรไทยยังมีประเด็นที่ควรเร่งพัฒนา ความสามารถในการสร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นและ ความได้เปรียบจากฐานรากเชิงกลยุทธ์ขององค์กรในเรื่อง purpose people performance ได้ รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง Strategic Workforce Planning กับ Business Strategy อย่างชัดเจนและตรงจุด สำหรับก้าวต่อไปของโครงการ 100 Outperforming Enterprises คือ การขยาย Community of Practice เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อยกระดับองค์กรในประเทศไทย และภูมิภาค