“ศรีจันทร์” บุกไวท์เทนนิ่งเต็มสูบ ปรับแผน3 ครั้งใน2เดือนสู้ปัจจัยลบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศรีจันทร์ควงแบมแบม พรีเซนเตอร์เป็นปีที่ 2 พร้อมรุกตลาดไวท์เทนนิ่งเต็มสูบ เปิดตัวนวัตกรรม "Phyto Camellia PDRN" ดันเทรนด์ผิวโกลว์ใส ตั้งเป้า SRICHAND IN-SKIN โตอีก 20% ในปีนี้ ดันรายได้รวมโต 20%
นายรวิศ หาญอุตสาหะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด เปิดเผยว่า จากปัจจัยลบภายนอกที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนม.ค. เป็นต้นมา ส่งผลให้บริษัทมีการปรับเป้ารายได้ไปถึง 3 ครั้งแล้ว จนเวลานี้มองว่าปีนี้หากเติบโตได้ 20% ถือว่าทำได้ดีมากแล้ว ล่าสุดกับเหตุการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เชื่อว่าส่งผลต่อความรู้สึกในการใช้จ่ายแน่นอน
โดยเฉพาะสกินแคร์เป็นกลุ่มที่จะกระทบมากสุดถ้าผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย และถ้าน้ำมันปรับราคาขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนหลายอย่าง เช่น พลาสติกที่เกี่ยวกับแพกเกจจิ้ง รวมถึงโลจิสติกส์เกี่ยวกับการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ ขณะที่สินค้าเราเป็นชิ้นเล็กเลยกระทบน้อย แต่ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่จะกระทบหนัก
จากเหตุการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลาง หากมองใน 2 ส่วน คือ 1. สินค้า ต้นทุนเราไม่มีความกังวล แต่สิ่งที่กังวลมากสุดในปีนี้คือเรื่องของกำลังซื้อ 2. ตลาดตะวันออกกลาง ยังไม่กังวล หากเหตุการณ์สงบก็เดินหน้าต่อ เพราะเป็นตลาดที่น่าสนใจมีโอกาสก็พร้อมเข้าไป ขณะที่ตลาดส่งออกหลัก คือ เซาท์อีสต์เอเชียและจีน ซึ่งรายได้จากการส่งออกมีสัดส่วนราว 5% หลักๆ คือ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ลาว และจีน และอีก 2-3 ประเทศที่กำลังอยู่ในแผน จากปีก่อนบริษัทปิดรายได้ราว 2,000-2,300 ล้านบาท เติบโต 30-40% ตามแผนที่วางไว้ โดยรายได้หลักมาจาก 1.กลุ่มสกินแคร์ 60% ตามด้วยเมคอัพ และกันแดด ตามลำดับ
อย่างไรก็ตามปีนี้บริษัทมุ่งขยายพอร์ต SRICHAND IN-SKIN สู่ตลาดไวท์เทนนิ่งอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเสริมแกร่งให้กับแบรนด์
ขณะที่เซกเมนต์ไวท์เทนนิ่งนี้มีสัดส่วนกว่า 45% ของตลาดเมคอัพและสกินแคร์รวม 4แสนกว่าล้านบาท โต 3-4% ในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้บริโภคคาดหวังว่าไวท์เทนนิ่งจะมีประสิทธิภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆ
ล่าสุดปีนี้บริษัทพร้อมเดินหน้าบทบาท T-Beauty Leader รุกตลาดสกินแคร์ไวท์เทนนิ่งเต็มรูปแบบ ด้วยการเปิดตัว SRICHAND IN-SKIN Phyto Camellia PDRN นวัตกรรมผิวโกลว์ใส ด้วย Vegan PDRN จากดอกคามิลเลีย ตอบรับเทรนด์ Healthy Glow และ Slow-Aging ที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง มั่นใจว่าจะดันรายได้ในกลุ่ม SRICHAND IN-SKIN โตอีก 20% ในปีนี้
“อุตสาหกรรมความงามไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากเทรนด์ด้าน Skin Health ที่ผู้บริโภคต้องการผิวโกลว์สุขภาพดีควบคู่ศาสตร์ Anti-Aging โดยเอเชียได้ก้าวขึ้นเป็น Trend Setter สำคัญของกระแสนี้ในระดับโลก ขณะที่ศรีจันทร์มีรากฐานความเข้าใจผิวและไลฟ์สไตล์คนไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งสภาพอากาศ มลภาวะ และบริบท วิถีชีวิตที่มีความเป็นเมืองมากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นการตอบรับที่ดีสู่ความสำเร็จในกลุ่ม Basic Skincare โดยเฉพาะไลน์ Skin Moisture Burst ที่ได้เป็นแบรนด์และผลิตภัณฑ์อันดับ 1 และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของพอร์ตสกินแคร์ศรีจันทร์ ซึ่งแบรนด์มุ่งเน้นในการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากแนวคิด พิสูจน์แล้วจากทุกผิวไทย' ที่ชูจุดยืน T-SKIN เป็นแกนสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์” นายรวิศ กล่าว
การเปิดตัว Phyto Camellia PDRN Series ครั้งนี้ สะท้อนทิศทางการยกระดับแบรนด์สู่ความเชี่ยวชาญด้าน Skin Health ด้วยการนำนวัตกรรม Vegan PDRN สารสกัด DNA จากดอกคามิลเลีย ผ่านเทคโนโลยี PuriNucle™" สกัดด้วยกระบวนการธรรมชาติ 100% เพื่อย้ำบทบาทศรีจันทร์ในฐานะ T-Beauty Leader และขับเคลื่อนสกินแคร์ไทยสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น
นายรวิศ กล่าวต่อว่า ปีนี้บริษัทเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเชิงรุก และต่อยอดความร่วมมือกับ "แบมแบม-กันต์พิมกต์ ภูวกุล" ในฐานะพรีเซนเตอร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หวังผลักดันศักยภาพ T-SKIN ด้วยความสำเร็จที่พิสูจน์แล้วจากผู้บริโภค "ทุกผิวไทย" เพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ไทยในระดับภูมิภาคและสากล โดยการนำ Insight และตัวตนของแบมแบมในฐานะศิลปินเอเชียที่มีอิทธิพลระดับภูมิภาคมาผสานกับจุดยืน T-SKIN เพื่อสะท้อนภาพ "ผิวไทยสู่เวทีสากล" อย่างชัดเจน
“กลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งสร้างความผูกพันต่อแบรนด์ในระยะยาว ควบคู่กับการวางตำแหน่งแบรนด์ให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภครุ่นใหม่ รวมถึงการขยายฐานตลาดในเอเชีย ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของปี 2026 โดยแบรนด์เดินหน้าสื่อสารแบบ 360 องศา ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ เพื่อสร้าง Impact การรับรู้ในวงกว้าง โดยสินค้าของศรีจันทร์ในมุมของ T-beauty ที่ต่างชาตินิยมสูงสุด โดยเฉพาะจีน คือ แป้ง และเจลครีม“