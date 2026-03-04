รถแลกเงิน อีกหนึ่งทางเลือกเปลี่ยนรถเป็นทุนเพิ่มสภาพคล่องธุรกิจ

ในวันที่ธุรกิจต้องการการขยับขยาย หรือมีโอกาสดี ๆ เข้ามา แต่กลายเป็นว่าอยู่ในช่วงของการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งหนึ่งในทางออกสำหรับคนมีรถ และต้องการเงินเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ การเลือกใช้รถแลกเงิน อาจเป็นหนึ่งในทางออกที่ช่วยให้คุณเดินหน้าต่อได้
บทความนี้จึงอยากอาสาพาไปทำความเข้าใจให้มากขึ้นเกี่ยวกับ รถแลกเงินว่าคืออะไร แล้วทางเลือกนี้จะช่วยเปลี่ยนรถคู่ใจของคุณให้กลายเป็นวงเงินสำรอง เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจหรือใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นอย่างเหมาะสมอย่างไรได้บ้าง ไปอ่านพร้อม ๆ กันได้เลย
รู้จักรถแลกเงิน คืออะไร
รถแลกเงิน คือ การที่นำรถยนต์ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นชื่อของตัวเองมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ โดยที่ "ยังมีรถไว้ใช้งานได้ตามปกติ" ไม่ต้องจอดรถทิ้งไว้ ซึ่งรถแลกเงินเป็นสินเชื่อที่ใช้รถที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเงินก้อนไปหมุนเวียน แต่ยังต้องใช้รถในการทำงานหรือรับส่งครอบครัว
สินเชื่อรถแลกเงิน แบ่งออกเป็นกี่แบบ มีอะไรบ้าง
โดยสินเชื่อรถแลกเงินในปัจจุบันแบ่งออกหลัก ๆ เป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รถแลกเงินแบบโอนเล่มทะเบียน
รถแลกเงินแบบโอนเล่มทะเบียน จะเป็นการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์มาเป็นของสถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการสินเชื่อชั่วคราว ซึ่งข้อดีคือมักจะได้ดอกเบี้ยรถแลกเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่มีความยืดหยุ่นกว่า เหมาะสำหรับคนที่วางแผนยาว ๆ และอยากจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ประหยัดที่สุด
รถแลกเงินแบบจำนำเล่มทะเบียน (ไม่โอนเล่ม)
รถแลกเงินแบบจำนำเล่มทะเบียน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อรถแลกเงินที่มีขั้นตอนสะดวกมากขึ้น เพราะไม่ต้องไปทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบก เพียงแค่ฝากเล่มทะเบียนตัวจริงไว้เป็นหลักประกันเท่านั้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคล่องตัว และต้องการขอสินเชื่อรถแลกเงินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
สินเชื่อรถแลกเงินนั้นเหมาะกับใครบ้าง
โดยส่วนใหญ่แล้วการขอสินเชื่อรถแลกเงินจะเหมาะกับกลุ่มคนเหล่านี้
● เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ: ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรับงานใหญ่ขึ้น หรือสำรองจ่ายค่าวัตถุดิบ เติมสต็อกต่าง ๆ เข้าร้าน
● ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในกรณีฉุกเฉิน: เมื่อมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิด การมีเงินก้อนสำรองไว้ก็ช่วยให้อุ่นใจ สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จำเป็นได้ เช่น ค่าเทอมลูก ค่ารักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่จำเป็น
● คนที่มีรถกระบะหรือรถเก๋ง: ที่ผ่อนหมดแล้วและต้องการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด
อยากผ่อนชำระสินเชื่อรถแลกเงินให้หมดเร็วขึ้น มีเคล็ดลับอย่างไรบ้าง?
หากคุณมีรถผ่อนอยู่แลกเงิน หรือกำลังส่งค่างวดอยู่ ลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ดู เพื่อเป็นแนวทางให้คุณสามารถผ่อนชำระสินเชื่อรถแลกเงินให้หมดเร็วขึ้น ดังนี้
คอยทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยบันทึกทุกเดือน
การเห็นตัวเลขจากการทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเป็นประจำทุกเดือน จะช่วยให้คุณเห็นได้ชัด ๆ และสามารถทราบได้ว่าเงินมีการใช้จ่ายไปที่อะไรบ้าง มีรายรับเท่าไร แล้วจะวางแผนจัดสรรเงินมาจ่ายค่างวดสินเชื่อรถแลกเงินได้มากขึ้นอย่างไรบ้าง โดยที่ไม่ให้กระทบกับการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน
ชำระตรงเวลา มีวินัยในการผ่อนชำระ
การชำระตรงเวลา และมีวินัยในการผ่อนชำระนั้น นอกจากจะไม่เสียค่าปรับแล้ว ยังช่วยให้ข้อมูลเครดิตของคุณดูดีในสายตาสถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการสินเชื่ออีกด้วย
ชำระเกินยอดชำระขั้นต่ำ
ถ้าเดือนไหนมีรายได้พิเศษเข้ามา การจ่ายเพิ่มจากยอดปกติจะไปช่วยลดเงินต้นได้โดยตรง ทำให้ระยะเวลาผ่อนสั้นลง
วางแผนโดยโปะจ่ายก้อนเล็ก ๆ เพิ่มในแต่ละเดือน
ไม่จำเป็นต้องเป็นเงินก้อนใหญ่เสมอไป แค่เพิ่มวันละนิดวันละหน่อยรวมกันเป็นก้อนตอนสิ้นเดือน ก็ช่วยลดดอกเบี้ยไปได้เยอะ
นำเงินโบนัสและเงินพิเศษมาโปะชำระสินเชื่อรถแลกเงิน
นำเงินโบนัสและเงินพิเศษมาโปะชำระสินเชื่อรถแลกเงิน ถือเป็นการให้ของขวัญตัวเองด้วยการลดภาระหนี้ ซึ่งเมื่อหนี้หมดเร็วขึ้น ตัวคุณเองก็จะมีอิสระทางการเงินเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน
สรุป
การทำสินเชื่อรถแลกเงิน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการใช้รถที่มีอยู่ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อนำเงินก้อนที่ได้ มาต่อยอด หมุนเวียนให้ธุรกิจ หรือจัดการปัญหาค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญ ยังเป็นทางเลือกของการจัดการเงิน ที่ช่วยให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคทางการเงินไปได้อย่างสวยงามและยั่งยืน
สำหรับใครที่ต้องการกู้สินเชื่อ สินเชื่อรถแลกเงินเป็นหนึ่งในคำตอบและวิธีการที่ดีที่สุดของคุณ กับเงินให้ใจที่มีความน่าเชื่อถือจากบริษัท เงินให้ใจ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถขอใช้บริการได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขา และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คำนวณวงเงินสินเชื่อและสมัครสินเชื่อได้ทันทีที่ https://www.ngernhaijai.com/
“กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี สินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถ 12.82% - 24.00% สินเชื่อโอนเล่มทะเบียนรถ แบ่งเป็นกรณีบุคคลธรรมดามีวัตถุประสงค์ใช้รถเพื่อการส่วนตัว 6.08% - 15.00% และกรณีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ใช้รถเพื่อการพาณิชย์ 6.08% - 26.62%”
