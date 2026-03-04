ถอดบทเรียนความสำเร็จ GP Mobility กวาด 2 รางวัล Future Trends Awards 2026 ปั้น ‘JOT AI’ พลิกโลกอะไหล่ยนต์ ชูโมเดล Data-Driven โตแกร่ง 18 ปีซ้อน

GP Mobility ตอกย้ำสถานะการเป็น “Tech-Enable Mobility Solutions” หลังสร้างผลงานโดดเด่นบนเวที Future Trends Awards 2026 ด้วยการกวาด 2 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม และรางวัลผู้นำธุรกิจแห่งอนาคต สะท้อนถึงขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสูงผ่านนวัตกรรมที่วัดผลได้จริง บนรากฐานประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ที่ยาวนานกว่า 45 ปี บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัล
จุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำ AI มาเป็นอาวุธหลักในเชิงกลยุทธ์ผ่านนวัตกรรม “JOT – AI Sales Assistant” ที่เข้ามาทำลายกำแพงความซับซ้อนของธุรกิจอะไหล่ที่มีรายการสินค้ามหาศาลกว่า 1.9 แสนรายการ โดย JOT สามารถวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบ Real-time ช่วยลด Human Error และเพิ่มความเร็วในการปิดการขาย ถือเป็น Case Study การทำ Digital Transformation ที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ด้วยตัวเลข Adoption Rate จากฐานคู่ค้าหลักที่สูงถึง 80% และมีระดับความพึงพอใจจนเกิดการใช้งานต่อเนื่อง (Stickiness Rate) ในกลุ่มผู้ทดลองใช้สูงถึง 95% ซึ่งนับเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ความแข็งแกร่งของระบบนิเวศทางธุรกิจที่ GP Mobility สร้างขึ้น
ด้านการบริหารจัดการภายใต้การนำของคุณกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม CEO ของ GP Mobility ผู้ได้รับรางวัล Leader of Business ได้เน้นย้ำถึงกลยุทธ์การบริหารที่ทำให้บริษัทเติบโตต่อเนื่อง 18 ปีติดต่อกัน โดยระบุว่า “หัวใจสำคัญคือการปรับโครงสร้างสู่ Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ เราเปลี่ยนจากธุรกิจครอบครัวมาเป็นบริษัทมหาชนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยยังคงยึดหลัก Human Touch + AI เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต้องทำงานผสานกับหัวใจของการบริการและความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับคู่ค้าและลูกค้า”
ทั้งนี้ ทีมบริหารระดับสูงและตัวแทนฝ่ายยุทธศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการรับรางวัลครั้งนี้ ประกอบด้วย คุณกวีศิลป์ ศิริมณีธรรม, คุณวารุณี ปรมาภูติ, คุณโกสิ สุรคัมภีรานนท์, คุณสิริชัย พึ่งรัตนะ, คุณถิรายุ แก้วมณี และคุณกิตติพงษ์ ซิว ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ที่ร่วมกันวางรากฐานนวัตกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับ GP Mobility บนเวทีอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับสากล
“บนวิถีทางของเศรษฐกิจยุคใหม่ GP Mobility ไม่ได้เพียงแค่ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แต่กำลังวาดแผนที่นำทาง (Roadmap) ให้กับ Supply Chain ทั้งระบบ ด้วยการพิสูจน์ให้เห็นว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงเกิดจากรากฐานข้อมูลที่แม่นยำและการบริหารจัดการที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์ พร้อมก้าวขึ้นเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยให้รุดหน้าอย่างทรงพลัง”