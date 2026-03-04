ยกเลิกแล้ว 327 เที่ยวบิน AOTเผย 5 วัน”อิหร่าน-อิสราเอล”สู้รบ กระทบผู้โดยสารเกือบ 5 หมื่นคน

สงคราม”อิหร่าน-อิสราเอล”กระทบ 328 เที่ยวบิน ทอท.เผย ช่วง 28 ก.พ.- 4 มี.ค. 11 สายการบิน แจ้งยกเลิกแล้ว 327 เที่ยวบิน ล่าช้า 1 เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวม 49,688 คน จัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก ภาพรวม 6 สนามบิน AOT ให้บริการตามปกติ
รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. รายงานว่า จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลาง อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างอิสราเอลและอิหร่านตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 และสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลให้มีการออกประกาศ NOTAM ปิดน่านฟ้าในหลายประเทศ และบางสายการบินจำเป็นต้องยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
โดยตั้งแต่ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 -4 มีนาคม 2569 มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบ รวม 328 เที่ยวบินโดยเป็นการยกเลิก 327 เที่ยวบิน ล่าช้า 1 เที่ยวบิน ผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 49,688 คน โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน 210 เที่ยวบิน (ขาเข้า 101 เที่ยวบิน/ ขาออก 109 เที่ยวบิน) ผู้โดยสารจำนวน 33,029 คน ,ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบ จำนวน 2 เที่ยวบิน (ขาเข้า 1 เที่ยวบิน/ ขาออก 1 เที่ยวบิน) ผู้โดยสารจำนวน 258 คน ,ท่าอากาศยานภูเก็ต มีเที่ยวบินได้รับ จำนวน 112 เที่ยวบิน (ขาเข้า 51 เที่ยวบิน/ ขาออก 61 เที่ยวบิน) ผู้โดยสารจำนวน 16,062 คน ,ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบ จำนวน 4 เที่ยวบิน (ขาเข้า 2 เที่ยวบิน/ ขาออก 2 เที่ยวบิน) ผู้โดยสารจำนวน 312 คน
มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือผ่านน่านฟ้าใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 11 สาย เช่น สายการบิน EL Al Israel Airlines , Air Arabia, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways , Gulf Air, Arkia Israel Airlines , Kuwait Airways , World2fly และ Thai Air Asia X , UNICAIR (PRIVATE FLIGHT)
สำหรับ ท่าอากาศยานภายใต้การบริหารของ AOT ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ยังคงให้บริการตามปกติ การบริหารจัดการหลุมจอด ไม่กระทบต่อเที่ยวบินหลัก และสามารถ ให้บริการได้ตามปกติ
ทั้งนี้ ทอท.ได้เตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารอย่างเต็มที่
-จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ Airport Ambassadors ประจำพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลและดูแลผู้โดยสารอย่างใกล้ชิด
-ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
- ประสานกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการเที่ยวบิน และดูแลผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน
-จัดเตรียมน้ำดื่ม เพิ่มพื้นที่พักคอยและที่นั่งชั่วคราว จัดสรรเคาน์เตอร์เช็กอินเพิ่มเติม และเตรียมพื้นที่รองรับผู้โดยสารตกค้าง
- ติดตามสถานการณ์เที่ยวบินแบบเรียลไทม์
- เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดศูนย์ประสานงาน Operations Command Center (OCC) บูรณาการการบริหารจัดการด้านปฏิบัติการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเป็นระบบ