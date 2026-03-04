MEA เตือน! ระวังมิจฉาชีพส่ง Email/SMS หลอก “คืนเงินค่าไฟฟ้า” ย้ำอย่ากดลิงก์-อย่ากรอกข้อมูลเด็ดขาด

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง แจ้งเตือนประชาชนระวังตกเป็นเหยื่อกลุ่มมิจฉาชีพ หลังตรวจพบการระบาดของอีเมลปลอม แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ MEA ส่งข้อความแจ้งสิทธิ์ “คืนเงินค่าไฟฟ้า” พร้อมแนบลิงก์ให้กดเพื่อกรอกข้อมูลส่วนตัว
เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันและป้องกันความเสียหาย MEA ขอแนะ 3 รูปแบบกลโกงหลัก ที่มิจฉาชีพมักใช้แอบอ้าง
1. อีเมลแอบอ้างสิทธิ์คืนเงิน อ้างว่าเป็นเงินคืนค่าประกันมิเตอร์ หรือเงินคืนส่วนต่างค่าไฟฟ้า
2. ลิงก์ติดตั้งแอปปลอม หลอกให้ติดตั้งแอปฯ ที่ไม่ใช่ "MEA Smart Life" เพื่อรับสิทธิ์พิเศษ
3. เร่งรัดให้ทำรายการ มักใช้คำว่า "ด่วน" หรือ "หมดเขตวันนี้" เพื่อให้เหยื่อขาดความระมัดระวัง
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย MEA ยืนยันว่า ไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชนผ่านอีเมล SMS หรือ LINE ส่วนตัว เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำธุรกรรมการเงิน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านช่องทาง Official เท่านั้น แอปพลิเคชัน MEA Smart Life (ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Play Store เท่านั้น) LINE Official ค้นหา @MEAthailand (ต้องมี โล่สีเขียว หน้าชื่อบัญชี) เว็บไซต์ www.mea.or.th MEA Call Center โทร 1130 ตลอด 24 ชั่วโมง