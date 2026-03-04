เจ้าหน้าที่”สุวรณภูมิ”เข้าช่วยเหลือผู้โดยสารรัสเซีย พยายามโดดจากชั้น 2 อาคารผู้โดยสารปลอดภัย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าช่วยเหลือผู้โดยสาร แสดงพฤติกรรมเสี่ยงกระโดดจากชัน 2 อาคารผู้โดยสารขาเข้าได้ทันท่วงที ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัยไม่กระทบผู้โดยสารอื่น
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2569 เวลา 18.53 น. ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้รับแจ้งเหตุมีผู้โดยสารชายแสดงพฤติกรรมเสี่ยงพยายามกระโดดจากที่สูง บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า ชานชาลาด้านนอก ชั้น 2 ประตู 3ภายหลังรับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เร่งเข้าตรวจสอบพร้อมระงับเหตุช่วยเหลือไว้ได้ทันที โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเจ้าหน้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมเข้าควบคุมสถานการณ์ ไว้ได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการตรวจสอบผู้โดยสารคนดังกล่าวพบว่า เป็นสัญชาติรัสเซีย ไม่ทราบชื่อ และไม่มีเอกสารแสดงตน มีเพียงโทรศัพท์มือถือจำนวน 1 เครื่อง ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อควบคุมตัวไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสารรายอื่นแต่อย่างใด
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอชื่นชมและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท รอบคอบ และมีจิตสำนึกในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในระดับสากลของ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง