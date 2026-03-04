Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – [4 มีนาคม 2569] บริษัท ยอร์คเกอร์ส เทรด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต (ฮ่องกง) จำกัด และ บริษัท จีเอ็มทีเอ็กซ์ จำกัด ประกาศความพร้อมจัดงาน Intelligent Asia Thailand 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงาน Intelligent Asia ประเทศไต้หวัน โดยปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ยกระดับจากงานแสดงเทคโนโลยีสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้นำการผลิต และผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
สอดรับกับเทรนด์อุตสาหกรรมที่สะท้อนผ่านสถิติ FDI จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ระบุว่า ระหว่างปี 2561 ถึงพฤศจิกายน 2568 มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่า 1.17 ล้านล้านบาท (37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จาก 1,748 โครงการ คิดเป็น 19% ของมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการเติบโตดังกล่าวขับเคลื่อนโดยการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) การทดสอบและ Packaging สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วน รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ การแพทย์ โทรคมนาคม และอุปกรณ์อัจฉริยะ จึงเป็นการตอกย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สองงานผสานศักยภาพเป็นหนึ่ง: PCB Thailand และ Automation Thailand
สำหรับงาน Intelligent Asia Thailand 2026 จะนำเสนอนวัตกรรมจากผู้ผลิตและให้บริการมากกว่า 310 ราย บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 10,000 ตารางเมตร ผ่าน 2 แพลตฟอร์มหลักที่ผสานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะอย่างลงตัว ได้แก่
• PCB Thailand: จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์การผลิต ระบบอัตโนมัติ กระบวนการทดสอบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
• Automation Thailand: ศูนย์รวมโซลูชันระบบอัตโนมัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ภายในงานพบกับผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก อาทิ Atotech (Thailand) ผู้นำเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, Schlötter Asia ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการเคลือบผิวและเคมีภัณฑ์ชุบโลหะจากเยอรมนี และ MRDVS Technology นวัตกรรมกล้องหุ่นยนต์ 3 มิติขับเคลื่อนด้วย AI และโมดูลนำทางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR/AGV)
เวทีสัมมนาเชิงเทคนิคและผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมแนวทางที่นำไปใช้งานได้จริงและนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งออกแบบมาสำหรับวิศวกร, ผู้จัดการโรงงาน, System Integrator ตลอดจนผู้บริหารและผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ ดังนี้
• วันที่ 11 มีนาคม : การสัมมนาสำหรับผู้บริหารว่าด้วยบทบาทเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต และระบบบำรุงรักษาโรงงานอัจฉริยะ
• วันที่ 12 มีนาคม : เจาะลึกเทคโนโลยี AIoT และ EDGE สำหรับการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการระบบโรงงานอัจฉริยะ และกระบวนการผลิต PCB ยุคใหม่
• วันที่ 13 มีนาคม : สัมมนาเฉพาะทางด้าน PCB เพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านการผลิตตามแนวคิด KAIZEN พร้อมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูง
เวทีเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตมูลค่าสูงและการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือเวที Executive Leadership Forum ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาระดับโลก สมาคมที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมในระดับชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมเจาะลึกกลยุทธ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตไทย ครอบคลุมทิศทางการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ในอนาคต
สำรวจองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุมหัวข้อการผลิต PCB ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติยุคถัดไป อาทิ เทคโนโลยี High-Density Interconnect (HDI) การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานด้วย AI ร่วมด้วย Business Matching Program เชื่อมโยงผู้ผลิตไทยกับพันธมิตรต่างประเทศที่ผ่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพ
ห้ามพลาด เปิดประตูสู่โอกาสการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดด้านการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และระบบอัตโนมัติ พร้อมรับฟังงานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพบปะพันธมิตรทางธุรกิจแบบครบเครื่องได้ที่งาน Intelligent Asia Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://intelligentasia-thailand.chanchao.com.tw/