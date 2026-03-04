xs
xsm
sm
md
lg

Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ ประเทศไทย – [4 มีนาคม 2569] บริษัท ยอร์คเกอร์ส เทรด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต (ฮ่องกง) จำกัด และ บริษัท จีเอ็มทีเอ็กซ์ จำกัด ประกาศความพร้อมจัดงาน Intelligent Asia Thailand 2026 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากงาน Intelligent Asia ประเทศไต้หวัน โดยปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ยกระดับจากงานแสดงเทคโนโลยีสู่การเป็นแพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเข้ากับห่วงโซ่อุปทานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้นำการผลิต และผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของภูมิภาค 
สอดรับกับเทรนด์อุตสาหกรรมที่สะท้อนผ่านสถิติ FDI จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ระบุว่า ระหว่างปี 2561 ถึงพฤศจิกายน 2568 มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมมูลค่า 1.17 ล้านล้านบาท (37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จาก 1,748 โครงการ คิดเป็น 19% ของมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการเติบโตดังกล่าวขับเคลื่อนโดยการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) การทดสอบและ Packaging สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และชิ้นส่วน รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ การแพทย์ โทรคมนาคม และอุปกรณ์อัจฉริยะ จึงเป็นการตอกย้ำความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สองงานผสานศักยภาพเป็นหนึ่ง: PCB Thailand และ Automation Thailand
สำหรับงาน Intelligent Asia Thailand 2026 จะนำเสนอนวัตกรรมจากผู้ผลิตและให้บริการมากกว่า 310 ราย บนพื้นที่จัดแสดงกว่า 10,000 ตารางเมตร ผ่าน 2 แพลตฟอร์มหลักที่ผสานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะอย่างลงตัว ได้แก่
• PCB Thailand: จัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดในอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์ ครอบคลุมทั้งอุปกรณ์การผลิต ระบบอัตโนมัติ กระบวนการทดสอบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
• Automation Thailand: ศูนย์รวมโซลูชันระบบอัตโนมัติที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม
ภายในงานพบกับผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลก อาทิ Atotech (Thailand) ผู้นำเคมีภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, Schlötter Asia ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการเคลือบผิวและเคมีภัณฑ์ชุบโลหะจากเยอรมนี และ MRDVS Technology นวัตกรรมกล้องหุ่นยนต์ 3 มิติขับเคลื่อนด้วย AI และโมดูลนำทางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR/AGV)

เวทีสัมมนาเชิงเทคนิคและผู้บริหารในธุรกิจอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมการสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมแนวทางที่นำไปใช้งานได้จริงและนวัตกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ เพิ่มประสิทธิภาพของภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งออกแบบมาสำหรับวิศวกร, ผู้จัดการโรงงาน, System Integrator ตลอดจนผู้บริหารและผู้กำหนดทิศทางธุรกิจ ดังนี้

• วันที่ 11 มีนาคม : การสัมมนาสำหรับผู้บริหารว่าด้วยบทบาทเชิงกลยุทธ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมการประยุกต์ใช้ AI เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต และระบบบำรุงรักษาโรงงานอัจฉริยะ
• วันที่ 12 มีนาคม : เจาะลึกเทคโนโลยี AIoT และ EDGE สำหรับการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงการบูรณาการระบบโรงงานอัจฉริยะ และกระบวนการผลิต PCB ยุคใหม่
• วันที่ 13 มีนาคม : สัมมนาเฉพาะทางด้าน PCB เพื่อยกระดับความเป็นเลิศด้านการผลิตตามแนวคิด KAIZEN พร้อมแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูง

เวทีเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตมูลค่าสูงและการบูรณาการห่วงโซ่อุปทาน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือเวที Executive Leadership Forum ซึ่งรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรที่ปรึกษาระดับโลก สมาคมที่มีบทบาทต่ออุตสาหกรรมในระดับชาติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมเจาะลึกกลยุทธ์เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตไทย ครอบคลุมทิศทางการลงทุนและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ในอนาคต
 
สำรวจองค์ความรู้เชิงลึกที่ครอบคลุมหัวข้อการผลิต PCB ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติยุคถัดไป อาทิ เทคโนโลยี High-Density Interconnect (HDI) การเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานด้วย AI ร่วมด้วย Business Matching Program เชื่อมโยงผู้ผลิตไทยกับพันธมิตรต่างประเทศที่ผ่านการคัดกรองอย่างมีคุณภาพ

ห้ามพลาด เปิดประตูสู่โอกาสการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมสัมผัสนวัตกรรมล่าสุดด้านการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) และระบบอัตโนมัติ พร้อมรับฟังงานสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงพบปะพันธมิตรทางธุรกิจแบบครบเครื่องได้ที่งาน Intelligent Asia Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 11–13 มีนาคม 2569 ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://intelligentasia-thailand.chanchao.com.tw/








Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก
Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก
Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก
Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก
Intelligent Asia Thailand 2026 พลิกโฉมงานแสดงเทคโนโลยีสู่แพลตฟอร์มเชิงกลยุทธ์ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม PCB และระบบอัตโนมัติของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนเวทีโลก