ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จเยี่ยมบูธบางกอกแอร์เวย์ส ณ งาน ITB Berlin 2026

กรุงเบอร์ลิน, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / 4 มีนาคม 2569 – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมบูธของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภายในงาน Internationale Tourismus Börse (ITB) Berlin 2026 ณ ศูนย์นิทรรศการ Messe Berlin Exhibition Ground ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เฝ้ารับเสด็จ
ITB Berlin เป็นงานมหกรรมด้านการท่องเที่ยวระดับโลกที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 60 โดยรวบรวมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ โรงแรม สายการบิน บริษัทนำเที่ยว และหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2569 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
งาน ITB Berlin 2026 ยังคงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้บางกอกแอร์เวย์สได้พบปะกับพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนโอกาสทางการตลาด และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางบิน เพื่อรองรับความต้องการของนักเดินทางทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดเยอรมนีและประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรป สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเข้าร่วมงาน ITB Berlin เป็นครั้งแรกในปี 2541 (รวมเป็นเวลา 28 ปี) และได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและขยายเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระดับสากล โดยในปีนี้ บูธของบางกอกแอร์เวย์สได้นำเสนอเส้นทางบินที่โดดเด่น อาทิ สมุย, สุโขทัย, ตราด, หลวงพระบาง, และมัลดีฟส์ เป็นต้น ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และความมุ่งมั่นของสายการบินฯ ในการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ