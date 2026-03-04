บขส.เดินหน้าส่งมอบวีลแชร์ ปี 69 ตั้งเป้า 74 คันกระจายทั่วไทย หนุนคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสฯ

“บขส.” เผยปีงบฯ 2569 ตั้งเป้าส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว 74 คัน พื้นที่ทั่วไทยล่าสุด มอบแล้วกว่า 31 คัน ขณะที่ช่วง 11 ปี ส่งต่อไปแล้วกว่า 1,000 คัน หนุนคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสฯ ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ
นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2569 บขส. ทยอยส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ที่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน ตามโครงการ “มอบพลังใจ ผ่านวีลแชร์” แล้วกว่า 31 คันในพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น จังหวัดน่าน, เชียงราย, ตาก, พะเยา, เพชรบูรณ์, กรุงเทพฯ, นครพนม, สกลนคร, อุดรธานี, สุรินทร์, กระบี่ และภูเก็ต ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบวีลแชร์ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ และต้องการให้ดำเนินโครงการฯ ต่อไป เนื่องจากวีลแชร์มีความสำคัญมากกับผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน
ทั้งนี้ บขส. จะส่งมอบอีก 43 คัน ให้ครบทั้งหมดจำนวน 74 คัน ภายในปีงบประมาณ 2569 หรือกันยายน 2569 ตามเป้าหมาย
สำหรับโครงการฯ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน (2569) รวมระยะเวลา 11 ปี บขส. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนโครงการ โดยได้ส่งมอบวีลแชร์ให้ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวประมาณ 1,000 คัน เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก สบาย และปลอดภัย ลดภาระแก่ผู้ดูแล เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เห็นโลกทัศน์ที่กว้างไกล และสอดคล้องตามแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)
อย่างไรก็ตาม บขส. ยังคงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อสร้างความเท่าเทียมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
ผู้ที่ประสงค์ขอรับบริจาควีลแชร์ สมัครเข้าร่วมโครงการมอบพลังใจ ผ่านวีลแชร์ หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่สถานีเดินรถทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก : CSR บขส. หรืองานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02 – 936 – 2996 ในวันและเวลาราชการ