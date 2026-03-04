สยามพารากอน ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลก ร่วมฉลองวันสตรีสากล 8 มีนาคมนี้ เปิดพื้นที่ “HER-story Maker: Celebrating International Women's Day 2026” ส่งต่อพลังหญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืน
สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลก และเดสติเนชั่นที่หนึ่งในใจคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
จากทั่วทุกมุมโลก ในฐานะสมาชิกเครือข่ายผู้สนับสนุนหลักการเสริมสร้างศักยภาพสตรี (Women’s Empowerment Principles หรือ WEPs) ซึ่งก่อตั้งโดย UN Women และ UN Global Compact ร่วมกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (SE Thailand) และพันธมิตร สร้างปรากฏการณ์ “HER-story Maker: Celebrating International Women's Day 2026” เฉลิมฉลองวันสตรีสากล เนรมิตคอมมูนิตี้แห่งแรงบันดาลใจ ถ่ายทอดความสำเร็จของผู้หญิงในมิติด้านธุรกิจและเศรษฐกิจซึ่งผลักดันให้เกิดความเสมอภาคและการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และความพิเศษที่มอบให้กับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะ ตลอดวันที่ 8 มีนาคม 2569
ทุกวันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล (International Women’s Day: IWD) คือช่วงเวลาที่ทั่วโลกพร้อมใจกันยกย่องความสำเร็จของผู้หญิงในทุกมิติ พร้อมผลักดันให้ความเสมอภาคทางเพศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ปีนี้ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ โดยสยามพารากอน ได้ร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพลังหญิง ภายใต้คอนเซ็ปต์ “HER-story Maker: Celebrating International Women's Day 2026 เพราะโลกที่น่าอยู่ เริ่มต้นจากพลังแห่งการร่วมสร้างสรรค์โดยผู้หญิง” รวมเหล่า Change-makers, ผู้ประกอบการ, ศิลปิน และผู้นำทางความคิด (KOLs) จากหลากหลายคอมมูนิตี้ ร่วมเจาะลึกแนวคิดการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอก พร้อมขับเคลื่อนกลไกทางสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยกิจกรรมไฮไลต์จัดขึ้นที่ NEXTOPIA ได้แก่
การรวมพลังครั้งสำคัญของ สยามพิวรรธน์, Women’s Empowerment Principles (Established by UN Women and the UN Global Compact Office) และ SE Thailand ที่จะเปลี่ยนเสียงรณรงค์วันสตรีสากลให้เป็นการลงมือทำจริง โดยมุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงและ SMEs ทั่วไทยให้แกร่งกว่าเดิม เพราะเราเชื่อว่าเมื่อผู้หญิงเข้มแข็ง เศรษฐกิจและสังคมจะเติบโตไปพร้อมกัน งานนี้จะพาไปส่องความสำเร็จของเหล่าผู้หญิงเก่งที่ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจ พร้อมเปิดประตูโอกาสให้เชื่อมโยงกับเมนเทอร์และตลาดใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและยืนยันว่า "พลังของสตรี" คือฟันเฟืองสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจทั่วโลก โดยมีกิจกรรมน่าสนใจ ในวันที่ 8 มีนาคม 2569 อาทิ
• 13.00 - 13.35 น. พบกับ “Keynote Address: บทบาทของผู้หญิงแถวหน้าในวงการธุรกิจ”
• 13.35 - 14.20 น. พบกับ “Shop to Change Panel Discussion: ช็อปยังไงให้โลกเปลี่ยน” เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เปิดมุมมองหลากหลายด้านของผู้หญิงแถวหน้าในวงการธุรกิจ
• 14.20 - 15.00 น. ร่วมฟังไอเดียหลายความคิดพลิกธุรกิจกับ Inspiring Sparks "Diversity is Power"
โดยมีผู้ร่วมเสวนาและแบ่งปันมุมมอง อาทิ ศุภพิมพ์ วัณโณภาศ ผู้จัดการโครงการ WE RISE Together- UN Women, เปมิกา นครศรี กรรมการ บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด, พิมภัทร์ ยมนาค ผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติ บางกอกเพรพ, ศศมนธร หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท ฮอปซี่ สตอรี่ จำกัด, กฤษณะ ธรรมวิมล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี Distar Fresh, ธมลวรรณ วิโรจน์ชัยยันต์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreloop, ยุจเรศ สมนา ผู้ก่อตั้ง Craft de Quarr,
มาย การุณงามพรรณ Co-founder ของ BRAVESHOES และ CEO of UPCYDE ร่วมด้วย ฟ้าใส บุณยัษฐิติ จาก NEXTOPIA
นอกจากนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ยังเปิด #BuyForEqual Marketplace ให้ทุกคนได้ชิม ชม ช็อปสินค้าจากร้านค้า
ที่นำโดยผู้ประกอบการหญิง โดยผู้เข้าร่วมงานที่ซื้อสินค้าจาก #BuyForEqual Marketplace สามารถนำใบเสร็จมาแลกรับของ
ที่ระลึก UN Women - UNBlind Box ได้ฟรี! ที่บูธ UN Women
NEXTOPIA ร่วมกับ itsokaybesties และ FIKKA เฉลิมฉลองให้กับพลังของผู้หญิงยุคใหม่ ผ่านบทสนทนาและประสบการณ์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จที่ยั่งยืน ทั้งในชีวิต การทำงาน และการดูแลตัวเองจากภายใน โดยรวมกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายให้ทุกคนได้พัฒนาตัวเองอย่างรอบด้าน เริ่มด้วยกิจกรรมยืดเหยียดเติมพลังกาย It's Okay Besties Yolates Session ตั้งแต่เวลา 10.10 - 11.00 น. ต่อด้วย Friends of NEXTOPIA Session ล้อมวงคุยเรื่องสุขภาพและเวิร์กชอปทำอาหาร
กับ Maxdicine พร้อมฟังเคล็ดลับการปั้นแบรนด์ฉบับ Girl Boss จากเจ้าของร้าน FIKKA ในเวลา 11.00 - 12.00 น. แล้วมาร่วมเช็กสุขภาพเบื้องต้นกับกิจกรรม Mingle and Genesenn Health Check Up เวลา 12.00 - 12.45 น. ก่อนปิดท้ายด้วยการปล่อยใจไปกับศิลปะพร้อมจิบเครื่องดื่มชิล ๆ ในเวิร์กชอป Bloom Into Her: Sip & Paint ตั้งแต่เวลา 16.00 - 22.00 น. ณ บริเวณ NEXTOPIA และร้าน FIKKA ใน NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน
กิจกรรมจากความร่วมมือของ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, Friedrich Naumann Foundation, COFACT.ORG, มูลนิธิสถาบันการจัดการวิถีพุทธเพื่อสุขและสันติ และ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชิญชวนรับฟังมุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงในเวทีเสวนาเข้มข้นในหัวข้อ “Mrs.& Miss Information เรื่องเล่าที่หญิงเราควรรู้” โดยเหล่านักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ Hnin Oo Wai Research and communication intern at IBHAP foundation, วาเนสซ่า สไตน์เม็ทซ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ประเทศไทย, วศินี พบูประภาพ สื่อมวลชนและผู้แปล The Feminist City, ศ. ดร. พรรณชฎา ศิริวรรณบุตย์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,
ดร. พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ที่ปรึกษา Cofect ประเทศไทย, สุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง Cofect ประเทศไทย, วสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ชมพูนุท เฉลียวบุญ ผู้จัดการโครงการภูมิภาค Westminster Foundation For Democracy (WFD), Nann Legal and Human Rights Research และ Assistant Intern at IBHAP Foundation, Thu Zar Win Digital Peacebuilding & Conflict Analysis Intern Institute of Buddhist Management for Happiness and Peace Foundation และ ดร. ตฤณห์ โพธิ์รักษา นักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงเชิญชมนิทรรศการพิเศษเพื่อเฉลอมฉลองวันสตรีสากล ในวันอาทิตย์ที่ 8 มี.ค. 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น. ณ SCBX NEXT STAGE @NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน
พิเศษ! เพื่อเฉลิมฉลองให้กับวันสตรีสากล ร้านอาหารใน NEXTOPIA ยังมอบส่วนลดพิเศษให้ผู้หญิงทุกคนได้อิ่มอร่อย เติมเต็มความสุข พร้อมรับพลังดี ๆ ต้อนรับเดือนแห่งผู้หญิงอย่างเต็มที่ เฉพาะวันที่ 8 มีนาคม 2569 เท่านั้น
วันสตรีสากลนี้ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปรากฏการณ์แห่งพลังหญิงใน “HER-story Maker: Celebrating International Women's Day 2026” ที่สยามพารากอน เพื่อส่งเสียงให้โลกรู้ว่า พลังอันเข้มแข็งของผู้หญิงสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และอนาคตที่ยั่งยืนให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแท้จริง ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : NEXTOPIA และ Facebook : SIAMPARAGON