กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อ 2 มี.ค. 69 กลุ่มบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในเครือฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
ในการนี้ นายปลิว ตรีวิศวเวทย์ ประธานกรรมการบริหาร นางสาวสุภามาส ตรีวิศวเวทย์ รองประธานกรรมการบริหาร นายณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัททีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ช.การช่าง เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน