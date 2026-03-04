ชวนเด็กมหาลัยสายครีเอทีฟ ประกวดหนังโฆษณาชิงรางวัลกว่า 2 แสน ในแคมเปญ Cool The Earth - 60 วิ เปลี่ยนโลกให้คูล

ชาวมหาวิทยาลัยสายคอนเทนต์ นิสิตนักศึกษาที่ฝันอยากรันวงการโฆษณา ฟังทางนี้! หากคุณมีไอเดียล้นมือและอยากใช้พลังสร้างสรรค์เปลี่ยนโลก นี่คือเวทีระดับประเทศที่เปิดพื้นที่ให้คุณได้ “ปล่อยของ” แบบจัดเต็ม กับภารกิจผลิตหนังโฆษณาความยาว 60 วินาที ภายใต้โจทย์สุดท้าทายคือการรณรงค์ลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนอย่างยั่งยืน
แคมเปญ Cool The Earth - 60 วิ เปลี่ยนโลกให้คูล ไม่ใช่แค่การประกวดทั่วไป แต่นี่คือประตูสู่เส้นทางสายครีเอทีฟตัวจริง ที่จะเปลี่ยนชื่อของคุณให้โลกจดจำผ่านผลงานที่ออกสู่สายตาคนทั้งประเทศ พร้อมรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่หาจากไหนไม่ได้
ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 260,000 บาท: มาพร้อมถ้วยรางวัลสุด Cool และใบประกาศนียบัตรประดับ Portfolio ให้ดูโปรยิ่งขึ้น
โอกาสฝึกงานกับ PTT & Workpoint: สัมผัสประสบการณ์ทำงานจริงกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงานและสื่อ
ทุนสนับสนุนการผลิต: มีทุนให้ลงมือทำจริงตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
ผลงานได้ออนแอร์จริง: ผลงานที่โดดเด่นจะได้รับการเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อสารจริงสู่สายตาคนไทยทั่วประเทศ
กติกาและรายละเอียดการสมัคร
เตรียมทีมให้พร้อมแล้วมาเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นกระแส ลดคาร์บอน ลดโลกร้อนไปด้วยกัน
กลุ่มเป้าหมาย: นิสิต นักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยที่มีใจรักการทำคอนเทนต์
รูปแบบผลงาน: หนังโฆษณาความยาวไม่เกิน 60 วินาที
หัวข้อหลัก: การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เพื่อ “เปลี่ยนโลกให้คูล” ในสไตล์คุณ
ระยะเวลาเปิดรับสมัคร: ตั้งแต่วันนี้ – 22 มีนาคม 2569
อย่าปล่อยให้ไอเดียหลุดมือ! โอกาส ทุนทำหนัง และความภูมิใจ รอคุณอยู่... เริ่มต้นเส้นทางมืออาชีพได้ที่เวทีนี้!
ถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะพิสูจน์ว่าพลังของคนรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนโลกให้คูลได้จริง ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยที่:Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/CoolTheEarthTH