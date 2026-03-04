มิ้น – อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล เปิดตัว Realize More Academy ดันหลักสูตร “Real AI Leader รุ่น 4” ปั้นผู้บริหารยุคใหม่ด้วย AI Strategy

มิ้น - อุกฤษฎ์ ตั้งสืบกุล เดินหน้าลุยวิสัยทัศน์ใหม่ เปิดตัวบริษัทฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพองค์กร Realize More Academy อย่างเป็นทางการ เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของธุรกิจยุคใหม่ พร้อมเปิดรับสมัครหลักสูตรเรือธงที่ผู้บริหารต่างรอคอยกับ “Real AI Leader รุ่น 4” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 และ 26 มีนาคม 2569 ที่ โรงแรม Valia Hotel Bangkok สุขุมวิท 24
ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ ข้อมูลที่ใช้ และสอน AI ให้กับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมาแล้วกว่า 200 แบรนด์ มิ้น - อุกฤษฎ์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท Realize More Academy ได้เน้นย้ำหัวใจสำคัญของการทรานส์ฟอร์มองค์กรว่า "เราไม่ได้เริ่มจากการ 'สอนใช้เครื่องมือ' แต่เราเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาของผู้บริหารจริงๆ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้นำเห็นภาพเดียวกัน และตัดสินใจเรื่อง AI ได้อย่างมีทิศทาง ก่อนที่จะเริ่มลงทุนหรือขยายการใช้งานในองค์กร"
Real AI Leader รุ่น 4 คือ คอร์สเรียน 2 วันเต็ม ที่อัดแน่นด้วย Framework ระดับประเทศอย่าง R-E-A-L-AI ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ผู้เข้าร่วมจะได้:
• เข้าใจภาพรวมการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุค AI พร้อมเห็นโอกาส ความเสี่ยง และข้อจำกัดในบริบทธุรกิจจริง
• แยกให้ชัดว่า AI / Agent / Automation คืออะไร และใช้กับปัญหาแบบไหน
• ลงมือสร้าง AI Agent ของตัวเองจากโจทย์ธุรกิจจริง พร้อมนำกลับไปใช้ในองค์กรได้ทันที
• พัฒนากรอบคิด AI Automation ผ่าน Workshop และ Game-Based Learning เพื่อออกแบบให้ระบบทำงานแทนได้จริง
• ทดลองใช้ Claude Cowork - AI ที่ทำงานแทนได้จริงในเครื่องของคุณ ไม่ต้องอัปโหลดข้อมูลออกไปไหน ครั้งแรกในไทยที่นำมาสอนในหลักสูตรผู้บริหาร
• วิเคราะห์ Pain Point และจัดลำดับ AI Initiative ขององค์กรตาม Impact × Feasibility พร้อม Blueprint นำไป pilot ได้ทันที
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเป็น "ผู้นำตัวจริง" ในยุค AI ที่ตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมและมีทิศทาง ในหลักสูตร Real AI Leader รุ่น 4 ในวันที่ 19 และ 26 มีนาคมนี้ ที่ โรงแรม Valia Hotel Bangkok สุขุมวิท 24
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่: https://tinyurl.com/mpdnh9ev LINE: @realizemoreacademy หรือ https://lin.ee/qSoINDJ โทร: 062-695-4245