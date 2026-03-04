เปิดยุทธศาสตร์ NEP ปั้นแบรนด์ไทย ‘WISE Zipper Bags’ ตีตลาดโลก ชูแบรนด์แกร่งสายคลีน คุณภาพระดับโลก เจาะไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

NEP ปั้นแบรนด์ ‘WISE Zipper Bags’ รุกตลาดไทย-ต่างประเทศ เจาะกลุ่มวัยทำงาน ครอบครัวคนรุ่นใหม่ในเมือง ชูกลยุทธ์ไลฟ์สไตล์ทันสมัย ใส่ใจสุขภาพ ตั้งเป้าแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ตอกย้ำวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์
นายวีระชาติ โลห์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ NEP เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจและการสร้างแบรนด์ WISE ในปี 2569 ว่าบริษัทฯ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึง คุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ด้วยการพัฒนาโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ควบคุมคุณภาพการผลิต ไปจนถึงการส่งมอบ ภายใต้มาตรฐานระดับสากล มากว่า 60 ปี โดยในปี 2569 บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างเต็มกำลังในการสร้างแบรนด์ใหม่เป็นครั้งแรก “WISE Zipper Bags” ที่มีจุดแข็งด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลก การจัดจำหน่ายครบทุกมิติช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ รวมถึงการสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของวัยทำงาน ครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ปั้น ‘WISE Zipper Bags’ แบรนด์ที่เติบโตไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค
นายวีระชาติ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยนำจุดแข็งด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล มาสร้างความมั่นใจในทุกการใช้งานให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ แบรนด์ WISE ยังได้ทำการค้นหาอินไซด์ของกลุ่มวัยทำงานและครอบครัวคนรุ่นใหม่ ที่พักอาศัยและทำงานในเขตเมือง
โดยวางตำแหน่งทางการตลาด ให้ WISE Zipper Bags “The Smart Choice for Everyday Living” เป็นแบรนด์ทางเลือก เพื่อชีวิตที่ง่ายกว่า และสอดรับกับเทรนด์ผู้บริโภคที่หันมาใส่ใจสุขภาพ
• Design & Visibility ดีไซน์ทันสมัย ถุงใส มองเห็นสิ่งที่บรรจุภายในได้ง่าย จัดเก็บเป็นระเบียบและเลือกใช้งานสะดวก
• Zipper Technology คุณภาพสูง ออกแบบให้ซิปเปิด-ปิดง่าย ล็อกแน่น แข็งแรง สะดวกในการใช้งาน
• Click Sound มีเสียงคลิกเมื่อปิดถุง เพิ่มความมั่นใจในการปิดสนิท
• Leak Proof ป้องกันการรั่วของเหลวและการซึมของอาหารมั่นใจได้ในทุกการจัดเก็บ
• รุ่น Freezer ออกแบบหนาพิเศษ ( 55 ไมครอน) ทนทานต่อการใช้งาน และช่วยรักษาคุณภาพอาหารในช่องแช่แข็งได้
• Microwave Safe วัสดุคุณภาพ ปลอดภัยเมื่อใช้อุ่นในไมโครเวฟ โดยได้รับการรับรองจาก SGS ผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตระดับสากล
ปี 2569 รุกตลาดในไทยและต่างประเทศ
นายวีระชาติ กล่าวว่า “มุ่งสร้างการเติบโตของแบรนด์อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยขยายฐานลูกค้าที่เน้นการเติบโตจากคุณภาพสินค้า และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค วางรากฐานให้แบรนด์แข็งแรงในระยะยาว มากกว่าการเติบโตระยะสั้น”
ดังนั้น กลยุทธ์การตลาดสำหรับ แบรนด์ WISE โดยมีผลิตภัณฑ์ WISE Zipper Bags เป็นตัวหลักของปีนี้ คือการยกระดับสู่แบรนด์พรีเมียม และเป็นสมาร์ท ช้อยส์ สำหรับการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเน้นคุณภาพสินค้าและความคุ้มค่า มากกว่าแข่งขันด้านราคา พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ผ่านการใช้งานจริงในครัวเรือน มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและการซื้อซ้ำในระยะยาว
การสื่อสารแบรนด์ เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มแม่บ้านและวัยทำงานรุ่นใหม่ ครอบครัวรุ่นใหม่ ในเขตเมือง ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความสะดวก และความคุ้มค่า ความปลอดภัย การใช้ชีวิตที่ยั่งยืน และมีไลฟ์สไตล์เน้นการจัดบ้านอย่างมีระบบ
ส่วนช่องทางการจัดจำหน่าย เน้นช่องทางซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ Foodland ทุกสาขา, Gourmet Market เช่น Siam Paragon, Emporium, EmQuartier รวมถึง Index Living Mall ทุกสาขา ควบคู่กับช่องทางออนไลน์ เช่น Shopee, Lazada และ Tiktok เพื่อเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่ได้อย่างครอบคลุม ควบคู่การรักษามาตรฐานแบรนด์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค
ทั้งนี้ เตรียมมองหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐาน โดยใช้จุดแข็งด้านการผลิตและมาตรฐานสากล
“เทรนด์การดูแลสุขภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสะอาด ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น แบรนด์ WISE จึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน เน้นการจัดเก็บอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ช่วยรักษาความสด ลดการปนเปื้อน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ” นายวีระชาติ กล่าว
NEP ก้าวต่อไปที่ยั่งยืน
นอกจากคุณภาพและมาตรฐานการผลิตแล้ว บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาแนวทางการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และ มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
นายวีระชาติ กล่าวว่า บริษัทฯ เน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่เดินควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” (Driving Sustainable Packaging for a Better Tomorrow) ทั้งการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง มุ่งเน้นการเติบโตจากคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อเป็นการวางรากฐานให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งในระยะยาว ผ่านคุณภาพสินค้าและความเชื่อมั่นผู้บริโภค
“เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบรนด์ควบคู่ความรับผิดชอบต่อสังคม ใส่ใจตั้งแต่กระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากร และการสื่อสารอย่างโปร่งใส สนับสนุนแนวคิดการใช้สินค้าอย่างคุ้มค่า ลดการสูญเสียอาหาร ซึ่งสะท้อนบทบาทของแบรนด์ที่เติบโตไปพร้อมสังคมและโลก”
โดยในระยะเวลาอันใกล้นี้ บริษัทมีแผนในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีถุงซิประดับโลก เข้ามามอบประสบการณ์การใช้งานให้แก่ผู้บริโภคชาวไทยได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า แผนธุรกิจ และการสร้างแบรนด์ WISE Zipper Bags จะได้รับการตอบรับในกลุ่มเป้าหมายวัยทำงาน และครอบครัวคนรุ่นใหม่ในเขตเมือง ซึ่งจะสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ได้