“มัลลิกา”ตรวจคืบหน้าพัฒนาสนามบิน”ตรัง-กระบี่” อัปเกรดบริการ -กำชับเตรียมพร้อมรับผลกระทบตะวันออกกลาง

“มัลลิกา”ลงพื้นที่สนามบินตรัง-กระบี่ ตรวจคืบหน้าก่อสร้างเพิ่มศักยภาพและยกระดับบริการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ล่าสุดต่อความยาวรันเวย์สนามบินตรังคืบหน้าแล้ว 37 % กำชับ เตรียมพร้อมรับผลกระทบสถานการณ์ตะวันออกกลาง
วันที่ 3 มีนาคม 2569 นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายปัญญา ชูพานิช รองปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานกระบี่ โดยมี นายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน นางธนิสรา สิงหกุล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ นางสาวสุรีรัตน์ ทิพย์โยธา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง ผู้แทนบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ผู้แทนกรมการขนส่งทางบก และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสรุปการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) เปิดเผยว่า การตรวจราชการ ณ ท่าอากาศยานตรังในวันนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานและโครงการที่สำคัญของท่าอากาศยาน โดยได้ลงพื้นที่ตรวจอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ โดยได้เน้นย้ำให้รักษาภาพลักษณ์ภายในอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ให้สะอาด สว่าง สวยงาม เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในรูปแบบอัตโนมัติมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติในอนาคต นอกจากนี้ยังเร่งรัดโครงการต่อเติมความยาวทางวิ่ง พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินและองค์ประกอบอื่น ๆ ท่าอากาศยานตรัง งบประมาณ 1,775,721,300 บาท ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ 37.50%
จากนั้นเดินทางไปยังท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อตรวจอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ และความคืบหน้าโครงการตามแผนพัฒนา ประกอบด้วย โครงการต่อเติมทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบิน งบประมาณ 941,900,000 บาท ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ 95.10% โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตตามแนวรั้วเขตสนามบิน งบประมาณ 39,960,000 บาท ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ 7.66% โครงการก่อสร้างจุดตรวจค้นบุคคล และยานพาหนะเข้าเขตพื้นที่การบิน งบประมาณ 30,250,000 บาท ปัจจุบันมีผลการดำเนินการ 1.80% และโครงการก่อสร้างถนนทางเข้าบริเวณพื้นที่บริการใหม่ และถนนบริการในเขตพื้นที่การบินพร้อมองค์ประกอบอื่น ๆ งบประมาณ 173,003,600 บาท ปัจจุบันกำลังเริ่มเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการ
ทั้งนี้ ได้มีการเร่งรัดโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกระบี่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำการให้ความสำคัญการเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งภาคพื้น โดยให้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดและกรมการขนส่งทางบก จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะภายในสนามบิน เชื่อมต่อการเดินทางสู่ตัวเมืองและแหล่งท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อ ให้มีศักยภาพเป็นจุดหมายปลายทางเชื่อมต่อกับภูมิภาคอื่น ๆ
รมช.คมนาคม กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า ท่าอากาศยานกระบี่มีหลายสายการบินล่าช้าและต้องยกเลิกเที่ยวบิน จึงสั่งการให้ เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ในทุกมิติ ทั้งการจัดเตรียมพื้นที่รองรับผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิก การบริหารจัดการหลุมจอดอากาศยานกรณีที่มีอากาศยานตกค้าง และการตรวจสอบความพร้อมของระบบอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ติดตามสถานการณ์ด้านการบินระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงประสานงานกับสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบิน พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ทันต่อสถานการณ์
ด้านนายดนัย เรืองสอน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานตรังเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาการเปิดใช้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานตรัง สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,200 คน/ชม. หรือ 3.4 ล้านคน/ปี ความยาวทางวิ่งขนาด 45 x 2,100 เมตร (รองรับอากาศยานขนาด 189 ที่นั่ง) ทางวิ่งสามารถรองรับได้ 10 เที่ยวบิน/ชม. พื้นที่จอดรถยนต์ได้ 1,370 คัน
สำหรับท่าอากาศยานกระบี่ ปัจจุบันเปิดใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่ 3 สามารถรองรับผู้โดยสาร 3,000 คน/ชม. หรือ 8 ล้านคน/ปี ความยาวทางวิ่งขนาด 45 x 3,000 เมตร ทางขับ 3 เส้น ซึ่งเมื่อโครงการต่อเติมทางขับขนาน พร้อมระบบไฟฟ้าสนามบินแล้วเสร็จ จะมีทางขับทั้งหมด 9 เส้น ลานจอดอากาศยานขนาด 1,625 x 135 เมตร รองรับอากาศยาน B737 หรือ A320 ได้ 34 ลำในเวลาเดียวกัน อาคารจอดรถยนต์ รองรับได้ 2,664 คัน
ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานพร้อมดำเนินการตามข้อสั่งการ ทั้งโครงการก่อสร้าง และการติดตามสถานการณ์ภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด และจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและประชาชนทราบข่าวเป็นระยะ ในส่วนของการให้ความสำคัญการเชื่อมต่อการเดินทางกับการขนส่งภาคพื้น จะเร่งดำเนินการขยายผลโครงการศูนย์ขนส่งต้นแบบส่งเสริมการบริการรถสาธารณะในท่าอากาศยานในสังกัดต่อไป