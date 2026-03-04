กรมรางดันรถไฟฟ้า 13 สายใหม่อีก 163 กม. - รฟม.สปีดงานระบบสีส้มตะวันออกเร่งเปิดเดินรถปี 70

กรมราง ดันรถไฟฟ้า 13 สายใหม่ 163 กม.เน้นต่อขยายโครงข่ายเดิม รฟม.เร่งสปีดงานระบบ”สายสีส้มตะวันออก”เปิดเดินรถภายในปี 70 เตรียมจ้างศึกษาทบทวน 2 สายใหม่ ยืดสายสีเงิน”ช่วงบางนา-เชื่อมอาคารทิศใต้ “สุวรรณภูมิ”
นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เตรียมก่อสร้าง 2 โครงการ ระยะทางรวม 29.34 กิโลเมตร (กม.) ได้แก่ 1. รถไฟสายสีแดงต่อขยายด้านเหนือ ช่วงรังสิต – มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ระยะทาง 8.84 กม.วงเงินค่าจ้างรวม 6,057 ล้านบาท การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เตรียมลงนาม บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ
ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน เปิดให้บริการปี 2572
2. รถไฟสายสีแดงต่อขยายด้านตะวันตกช่วง ศิริราช - ตลิ่งชัน -ศาลายา และสถานีเพิ่มเติม3 สถานี (สถานีสะพานพระราม 6 สถานีบางกรวย-กฟผ. และสถานีบ้านฉิมพลี ) ระยะทาง 20.50 กม. วงเงินค่าจ้างรวม 14,720 ล้านบาท รฟท.เตรียมลงนามสัญญา กับ กิจการร่วมค้า ยูที (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ กับ บริษัท ทรัสตี้คอนสตรัคชั่น จำกัด ) เป็นผู้รับจ้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 36 เดือน เปิดให้บริการปี 2572
สำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอ จำนวน 13 โครงการ ระยะทางรวม 163.93 กม. ได้แก่
1.รถไฟสายสีแดงต่อขยายด้านใต้ ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง ระยะทาง 5.76 กม.
2.รถไฟสายสีแดงต่อขยายด้านตะวันออก ช่วงบางซื่อ - หัวหมาก (Missing Link) ระยะทาง 20.14 กม.
3.รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล ช่วงแคราย - ลำสาลี (บึงกุ่ม) ระยะทาง 22.10 กม.
4.รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล – ทองหล่อ ระยะทาง 16.25 กม.
5. รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สุขุมวิท) ช่วงคูคต – ลำลูกกา ระยะทาง 6.50 กม.
6.รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สุขุมวิท) ช่วงสมุทรปราการ – บางปู ระยะทาง 9.50 กม.
7.รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สีลม) ช่วงสนามกีฬาฯ – ยศเส ระยะทาง 1.00 กม.
8.รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค - พุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 8.00 กม.
9.รถไฟฟ้าสายสีแดง (ใต้) ช่วงหัวลำโพง – มหาชัย ระยะทาง 38.00 กม.
10.รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงพระโขนง – ท่าพระ ระยะทาง 23.66 กม.
11.รถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง – สาธร ระยะทาง 9.50 กม.
12.รถไฟฟ้าสายสีทอง ช่วงคลองสาน – ถนนประชาธิปก ระยะทาง 0.92 กม.
13.รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ส่วนต่อขยายช่วงแยกรัชดา - ลาดพร้าว – แยกรัชโยธิน ระยะทาง 2.60 กม.
ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างจำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 59.50 กม. ได้แก่ 1.สายสีส้ม
(ตะวันออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี ระยะทาง 22.50 กม. ปัจจุบันก่อสร้างงานโยธเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเดินรถคืบหน้า 38.87% กำหนดเปิดให้บริการในปี 2571 มี บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ดำเนินการ
2. สายสีส้ม (ตะวันตก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – บางขุนนนท์ ระยะทาง 13.40 กม. งานคืบหน้า 22.61 % แบ่งเป็นงานโยธา คืบหน้า 24.63% งานระบบไฟฟ้าและเดินรถ คืบหน้า 7.22 % กำหนดเปิดให้บริการในปี 2573 มี BEM ดำเนินการ
3. สายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 23.60 กม. งานโยธา คืบหน้า 68.69% กำหนดเปิดให้บริการในปี 2573
โครงการที่เตรียมก่อสร้าง คือ แอร์พอร์ตลิงค์ช่วงพญาไท - บางซื่อ – ดอนเมือง ซึ่งรวมอยู่ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ระยะทาง 21.80 กม. ปัจจุบันรอขั้นตอนครม. อนุมัติแก้ไขสัญญาสัมปทาน คาดเริ่มในปี 2569 เปิดให้บริการในปี 2574
@รฟม.สปีดงานระบบ”สายสีส้มตะวันออก”เร่งเปิดเดินรถ ภายในปี 70
ด้านนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รถไฟฟ้าสายสีส้ม ตะวันออก ช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ระยะทาง 22.5 กม. มี 17 สถานี งานก่อสร้างโยธาเสร็จหมดแล้ว ส่วนงานระบบมีความคืบหน้าแล้ว 38% โดยจะเร่งรัดให้เปิดบริการปลายปี 2570 จากเดิมที่ผู้รับสัมปทานตั้งเป้าจะเปิดบริการในเดือนมกราคม 2571
ส่วนสายสีม่วงใต้ ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ มี 17 สถานี งานโยธาก่อสร้างไปแล้ว 68 % โดยจะเร่งรัดเปิดบริการภายในปี 2572 โดยปัจจุบันต้องทบทวนผลการศึกษา คาดว่าจะเป็นการลงทุนรูปแบบ PPP - Gross Cost ภาครัฐจัดเก็บรายได้ทั้งหมดและชดเชยค่าตอบแทนให้บริษัทเอกชน รูปแบบเดียวกับสายสีม่วงช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่
@ทบทวนรถไฟฟ้า 2 สายใหม่ ปรับ”สีเงิน”เชื่อมอาคารทิศใต้”สุวรรณภูมิ”
ส่วนรถไฟฟ้า 3 สายใหม่ที่โอนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) ตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) ได้แก่ 1.รถไฟฟ้าสายสีเงิน ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2.รถไฟฟ้าสายสีเทา ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ และ3.รถไฟฟ้าสายสีฟ้า ช่วงดินแดง-สาทร โดย รฟม.เตรียมจ้างที่ปรึกษาทบทวนผลการศึกษาของกทม. 2 โครงการก่อน คือ สายสีเงิน และสายสีเทา เนื่องจากกายภาพในพื้นที่ตามแนวเส้นทาง มีการกระบวนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และอัตราค่าโดยสาร โดยตั้งงบประมาณปี 2569 โครงการละประมาณ 70-80 ล้านบาท ระยะเวลาศึกษา 1 ปี คาดสรุปและนำเสนอ ครม. ในปี 2571
โดยสายสีเงิน ช่วงบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะทาง 19.7 กม.มีจำนวน 14 สถานี วงเงินลงทุนประมาณ 89,948.27 ล้านบาท แบ่งเป็นระยะที่ 1 บางนา-ธนาซิตี้ ระยะทาง 14.6 กม.มี 12 สถานี ระยะที่ 2 ธนาซิตี้-สุวรรณภูมิ ระยะทาง 5.1 กม.มี 2 สถานี จะศึกษาออกแบบเส้นทางให้เชื่อมกับอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้ (South Terminal) ของสนามบินสุวรรณภูมิ รูปแบบเป็นรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา(Light Rail Transit) ข้อดี คือ สามารถแยกงานโยธาออกมาทำก่อนได้ โดยรัฐลงทุนงานโครงสร้าง ส่วนงานระบบทำภายหลัง รูปแบบเอกชนร่วมทุน PPP Gross Cost คล้ายกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ ต่างจาก รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) ที่งานระบบกับโยธาผูกโยงกัน และต้องเลือกงานระบบก่อนจึงจะออกแบบงานโยธาให้สอดคล้องกับระบบต่อไป สายสีเทาระยะที่ 1 ช่วงวัชรพล-ทองหล่อ ระยะทางประมาณ 16.3 กม.มี 15 สถานี ลงทุนประมาณ 29,130 ล้านบาท
ส่วนสายสีน้ำตาล ระยะทาง 22.10 กม.อยู่ระหว่างการทบทวนให้สอดคล้องกับ โครงการ ทางด่วนขั้นที่ 3 ตอนเหนือ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เนื่องจากต้องใช้พื้นที่เขตทางเดียวกัน