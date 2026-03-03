xs
INZENT เปิดเกมรุกตลาดความงาม เปิดตัว Gluta Blinks iCAP เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท INZENT เปิดตัว Gluta Blinks iCAP ทางเลือกของการดูแลผิวจากภายในรูปแบบแคปซูล ที่พัฒนาภายใต้แนวคิดการดูแลผิวจากภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้สารสำคัญอย่าง L-Cystine และ L-Glutathione พร้อมผ่านกระบวนการผลิตด้วย iCAP Technology

นายยัญชัย บุญใช้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอ เฮิร์บ คอร์ปอเรชั่น จํากัด และผู้ผลิต Gluta Blinks iCAP โดย INZENT กล่าวว่า จุดเด่นของผลิตภัณฑ์อยู่ที่การควบคุมคุณภาพการผลิตแบบ iCAP Technology เทคโนโลยีการออกแบบแคปซูลที่เน้นความสำคัญในแต่ละแคปซูล ความสม่ำเสมอของสารอาหารในทุกหน่วยบริโภค คงคุณภาพของสาระสำคัญตลอดอายุการเก็บรักษา รับประทานง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิว ผม และเล็บเป็นประจำในชีวิตประจำวัน

Gluta Blinks iCAP ถือเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูต้าไธโอนในรูปแบบแคปซูลที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ เทคโนโลยี และความเหมาะสมในการดูแลสุขภาพทุกวัน
• ช่วยดูแลผิวให้ดูเรียบเนียนและมีชีวิตชีวา
• ช่วยเสริมการดูแลผิวจากภายในด้วยกรดอะมิโนและสารอาหารที่มีบทบาทต่อร่างกาย
• ช่วยดูแลผิวให้ดูสดใส เปล่งปลั่งอย่างเป็นธรรมชาติ
• ช่วยดูแลโครงสร้างผิว ผม และเล็บให้ดูสุขภาพดี
• เหมาะสำหรับการดูแลผิวเป็นประจำในชีวิตประจำวัน

สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม Line : @INZENT2022
 







