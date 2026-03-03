พลังงานวอน ปชช.อย่ากักตุนน้ำมัน ย้ำตรึงราคาขายปลีก-มีปริมาณสำรองถึง 60 วันหากนำเข้าใหม่ไม่ได้ พร้อมหาแหล่งอื่นทดแทน

“พลังงาน” วอนประชาชนอย่ากักตุนน้ำมัน ย้ำ มีเพียงพอและเตรียมใช้กลไกกองทุนฯ ดูแลด้านราคา พร้อมสั่งให้ผู้ค้าเร่งจัดหาจากแหล่งอื่นนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง หลังอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุช อาทิ อเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย อย่างต่อเนื่อง ด้านกลุ่ม ปตท. และบางจาก คงราคาน้ำมันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง หวังลดภาระให้ประชาชน
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวง ในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน ได้เรียกผู้ค้าน้ำมันประชุมด่วนแล้ว เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือและเร่งจัดหาน้ำมัน ซึ่งในเช้าวันที่ 3 มี.ค.2569 อิหร่านได้ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุชทั้งหมด ส่งผลกระทบต่อการนำเข้า จึงขอให้ผู้ค้าเร่งจัดหาจากแหล่งอื่นนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น อเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปริมาณสำรองภายในประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชน พร้อมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการชดเชยราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้ประเมินความเสี่ยงและมาตรการป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลปริมาณสำรองภายในประเทศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2569 ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือและปริมาณสำรองตามกฎหมาย มีปริมาณอยู่ที่ 4,877 ล้านลิตร และน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่ง มีปริมาณอยู่ที่ 2,783 ล้านลิตร รวมปริมาณทั้งสิ้น 7,660 ล้านลิตร สามารถใช้ได้ 60 วัน ในกรณีที่จัดหาเข้ามาใหม่ไม่ได้ แต่ในความเป็นจริง ยังคงจัดหาน้ำมันได้อย่างต่อเนื่องจากแหล่งอื่นๆ แต่ราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก
สำหรับ กระแสข่าวที่มีการส่งออกน้ำมันไปยัง สปป.ลาว และประเทศเพื่อนบ้านนั้น ขอยืนยันว่า การส่งออกดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ อีกทั้ง ประเทศไทยและ สปป.ลาว มีความสัมพันธ์อันดีทางด้านพลังงาน ไม่เพียงแต่การส่งออกน้ำมันจากไทยไปยัง สปป.ลาว แต่ไทยก็นำเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาว ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ได้มีการย้ำมาตรการคุมเข้มไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันต่อไปยังประเทศที่ 3 ทั้งนี้ หากสถานการณ์ยืดเยื้อและเข้าขั้นวิกฤต กรมธุรกิจพลังงานจะกำหนดเงื่อนไขที่เหมาะสมในการดำเนินมาตรการระงับการส่งออกเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยด้วย
“ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและกักตุนน้ำมัน การกักตุนน้ำมันในปริมาณมาก เข้าข่ายผิดกฎหมายและอาจเกิดอันตรายจากการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธี กระทรวงพลังงาน เชื่อมั่นว่า ปริมาณสำรองภายในประเทศ มีใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งแม้ปัจจุบันจะมีปริมาณสำรองอยู่ที่ 60 วัน แต่ก็ยังมีการจัดหาน้ำมันอย่างต่อเนื่องจากแหล่งที่อยู่นอกภูมิภาคตะวันออกกลาง เช่น อเมริกา แอฟริกาตะวันตก มาเลเซีย นอกจากนั้น เตรียมใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าชดเชยราคาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ส่วนกระแสข่าวการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นสัญญาส่งออกที่ดำเนินการก่อนเกิดสถานการณ์ความไม่สงบนั้น กระทรวงพลังงานจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤต ก็พร้อมที่จะดำเนินมาตรการระงับการส่งออกตามความเหมาะสม ขอย้ำว่า กระทรวงพลังงาน จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมดำเนินทุกมาตรการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ” นายวีรพัฒน์ กล่าว
จากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความตึงเครียด ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น และอาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงาน บริษัทผู้ประกอบการน้ำมันรายใหญ่ของไทยทั้ง กลุ่มปตท. และบมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลกระทบและดูแลเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
บริษัทฯ ขอแจ้งว่าจะคงราคาจำหน่ายน้ำมันในระดับปัจจุบันจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้พลังงานเป็นสำคัญ พร้อมบริหารจัดการด้านการจัดหาและต้นทุนอย่างรอบคอบ เพื่อดูแลลูกค้าและสังคมท่ามกลางความผันผวนของตลาดพลังงาน ทั้งนี้ การพิจารณาด้านราคาจะดำเนินการอย่างเหมาะสมตามภาวะต้นทุนและสถานการณ์ตลาด
บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ใช้พลังงานไม่ตื่นตระหนกหรือกักตุน เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันและระบบขนส่งภายในประเทศยังคงดำเนินการได้ตามปกติ แม้สถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความไม่แน่นอน