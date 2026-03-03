“OSRAM-LEDVANCE” เยอรมัน ดึง3 คู่ค้าขายเจาะตลาดส่องสว่าง

ผู้จัดการรายวัน360 - LEDVANCE บริษัทอุปกรณ์ไฟส่องสว่างสัญชาติเยอรมันที่มาจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง OSRAM ประกาศความร่วมมือลงนามสัญญาตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค และระดับประเทศ กับพันธมิตรทั้ง 3 ราย Phol Entech, Nine Lighting และ Thai Electricity International เสริมแกร่งการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า มุ่งมั่นยกระดับ ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ "พลังผ่านแสง" ตระหนักถึงความสำคัญประหยัดพลังงาน
รายงานข่าวจาก บริษัท เลดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด ระบุว่า บริษัทฯได้จัดพิธีลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมี นายนนท์ฐวัจน์ สุนทรชัยนุกุล ผู้บริหารประจำประเทศไทย บริษัท เลดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมด้วย นายยิงชิว เฉา กรรมการผู้จัดการ เลดวานซ์ ลิมิเตด ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายระดับภูมิภาค และ ประเทศ โดยมี นายธันยา หวังธำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลเอ็นเทค จำกัด และ นางสาวจักษณา จันทูปมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นายน์ ไลท์ติ้ง จำกัด เป็นพันธมิตรในรูปแบบค้าส่งภูมิภาค (Wholesale distributor) อีกทั้ง ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการค้าสมัยใหม่และต่างประเทศ (Moderntrade and overseas) อย่างประเทศลาว โดยร่วมลงนามกับ นายสุรินทร์ วรสาธิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย อิเล็คทริคซิตี้ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด เพื่อเสริมศักยภาพและความมั่นคงให้กับตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคทั่วประเทศ ได้เข้าถึงสินค้าอุปกรณ์ส่องสว่างยี่ห้อ LEDVANCE และ OSRAM มากขึ้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นการขับเคลื่อนแผนงานที่สำคัญของ LEDVANCE ในการพัฒนาเครือข่ายการค้าที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ โดยมีสินค้า หลอดไฟ โคมไฟ และโซล่าเซลล์ ยี่ห้อ OSRAM ในการทำตลาดเป็นหลัก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้า กับการรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และเพิ่มความเชื่อถือของแบรนด์ ให้แก่คู่ค้า และผู้บริโภคในเขตจำหน่าย สะท้อนถึงศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านตลาดไฟฟ้าแสงสว่าง
นายนนท์ฐวัจน์ สุนทรชัยนุกุล ผู้บริหาร บริษัท เลดวานซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรด้วยวิสัยทัศน์ "พลังผ่านแสง" โดยตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพและมีความมั่นคง การลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายนับเป็นอีกหนึ่งก้าวในการประกาศพลังและเครือข่ายที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และยกระดับคุณภาพจุดจำหน่ายสินค้าให้ดีและมากยิ่งขึ้น สอดรับกับเป้าหมายการให้บริการที่ทันสมัยและยั่งยืนต่อไป
การเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง แต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมไฟส่องสว่างไทย ด้วยโซลูชันที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การใช้งานทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้าและลูกค้า ด้วยมาตรฐานการบริการระดับมืออาชีพ พร้อมสนับสนุนการเติบโตของตลาดไฟส่องสว่างไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว