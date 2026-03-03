กลุ่มปตท.ยืนยันไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน แม้ราคาตลาดโลกพุ่งจากสงครามอิหร่าน

ปตท.จับมือOR ยืนยันไม่ปรับขึ้นราคาน้ำมัน แม้ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ชี้มีปริมาณน้ำมันมีเพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้บริโภค
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ระดับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน โดย ปตท. ประสาน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR ยังคงไม่ปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปในช่วงเวลานี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ขอให้ผู้ใช้พลังงานไม่ตื่นตระหนกหรือกักตุนเชื้อเพลิง เนื่องจากปริมาณสำรองน้ำมันและระบบขนส่งในประเทศยังคงเป็นไปตามปกติ
ปตท. ยังคงยึดมั่นภารกิจในการรักษาเสถียรภาพทางพลังงาน เพื่อให้ประชาชนและประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความขัดแย้งที่ยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาพลังงาน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งในตะวันออกกลาง และต้นทุนน้ำมันดิบที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะอุปทานที่จำกัด
หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นในระยะนี้ OR ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นประชาชนและผู้ใช้บริการ โดยในช่วงนี้ OR ยังคงไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค และติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดโลกอย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ
ขอให้ผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจว่าปริมาณน้ำมันยังมีเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน ผ่านเครือข่ายสถานีบริการ PTT Station ทั่วประเทศ และขอให้ผู้บริโภคติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการของ OR โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ PTT Station ได้ที่ facebook : PTT Station หรือ Line Official Account @ORHappyLife หรือ https://page.line.me/orhappylife โดยไม่หลงเชื่อข้อมูลที่มาจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ