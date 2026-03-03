Bangkok Business Challenge 2026 เวทีจุดประกายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

หลายไอเดียธุรกิจสตาร์ตอัปมักหยุดอยู่เพียงบนกระดาษโดยไม่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจนเกิดขึ้นจริง นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ Bangkok Business Challenge เวทีการแข่งขันระดับโลกที่จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์ และโซลูชั่นครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เพื่อเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปและนิสิตนักศึกษาได้เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นธุรกิจที่จับต้องได้ ในปี 2026 นี้การแข่งขันก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 และพร้อมเปิดเวทีต้อนรับสตาร์ตอัป นิสิตนักศึกษาจากทั่วโลกที่มีแนวคิดธุรกิจเพื่อความยั่งยืนเข้ามาพิสูจน์ศักยภาพและต่อยอดสู่การเป็นธุรกิจจริง
เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จจากเวทีแห่งนี้เราได้พุดคุยกับ 3 ทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถพัฒนาไอเดียสู่ธุรกิจจริง หนึ่งในทีมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า Bangkok Business Challenge คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจจริง คือ Propika Team จากมหาวิทยาลัยอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ทีมผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนขยะทางการเกษตรที่ถูกทิ้งนับพันล้านตันให้กลายเป็นเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล่าถึงจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge ว่า การเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อปี 2024 ได้สร้างประสบการณ์ที่ดีมากเพราะได้รับมุมมองและคำแนะนำที่มีคุณค่าต่อการทำธุรกิจ ได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถหาได้จากเวทีการแข่งขันอื่นๆ และสิ่งที่แน่นอนคือได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
หากถามถึงปัจจัยที่ทำให้โมเดลธุรกิจเกิดความยั่งยืน Propika Team อธิบายเพิ่มเติมว่า โมเดลการทำธุรกิจมีความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวก เพราะทำให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ช่วยให้เกิดอัตรากำไรสูงสุด มีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีการใช้ประโยชน์จากของเสียในกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลพลอยได้อีกทางจากการทำธุรกิจ
“สุดท้ายฝากถึงสตาร์ตอัป นิสิต นักศึกษาที่กำลังตัดสินใจหรือมองหาเวทีแห่งโอกาส การแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 เป็นเวทีที่จะมอบประสบการณ์ที่ดี และยังโดดเด่นด้วยประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไม่มีการแข่งขันใดในระดับสากลเทียบได้ในด้านนี้ หากใครที่กำลังลังเล เราคิดว่าควรจะตัดสินใจสมัครเลยทันที”
Humimic Biosystems อีกหนึ่งทีมผู้ชนะจากเวที Bangkok Business Challenge และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ตอัป ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไว้อย่างน่าสนใจ
สำหรับ Humimic Biosystems เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังเปลี่ยนโฉมการทดสอบยาทางเภสัชกรรม ด้วยแพลตฟอร์มแบบจำลองอวัยวะที่ไม่ต้องพึ่งพาสัตว์ทดลอง ทำให้ Humimic Biosystems ได้สิทธิบัตรแบบจำลองอวัยวะถึง 4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกันชัดเจน โดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ในตัวที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณแบบอัตโนมัติช่วยลดการใช้แรงงานและอคติในกระบวนการวิจัย ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจเดียวกัน คือทำให้การทดลองทางคลินิกปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
Humimic Biosystems ได้เล่าถึงประสบการณ์ระหว่างร่วมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge ว่า ความสำเร็จบนเวที Bangkok Business Challenge ไม่ได้มาจากโชค แต่มาจากการสื่อสารที่คมชัด ความเข้าใจตลาดในเชิงลึก และการเตรียมตัวที่รอบคอบ แน่นอนว่ารางวัลที่ได้รับช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการเงินที่ทุน R&D ทั่วไปไม่ครอบคลุม ทำให้ทีมสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนในช่วงเริ่มต้น และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การระดมทุนจากนักลงทุนในช่วงฤดูร้อนนี้ เพื่อตั้งศูนย์วิจัยของตนเองและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์
แต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้คือ เครือข่ายความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ ที่เปิดมุมมองใหม่ให้ทีมมองหาพันธมิตรด้านการผลิต โดยทีม Humimic Biosystems ยอมรับว่าเวที Bangkok Business Challenge ช่วยผลักดันให้คิดในมุมมองระดับโลกมากขึ้น รวมถึงการมองหาความร่วมมือด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถรองรับตลาดเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับสตาร์ตอัปที่อยากยกระดับโมเดลธุรกิจและขยายสู่ตลาดโลก เราแนะนำให้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนี้โดยไม่ลังเล
อีกหนึ่งทีมที่โดดเด่นบนเวที Bangkok Business Challenge จนสามารถคว้ารางวัล 2025 Special Award: Sustainability Award Special Mention อย่างทีม LOCOL จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการแข่งขันไว้อย่างน่าสนใจไม่แพ้ทีมอื่น ๆ โดยทีม LOCOL เล่าว่า เวที Bangkok Business Challenge ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือประสบการณ์ที่ผลักดันให้ทีมเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ การได้ยืนร่วมกับสตาร์ตอัปจากทั่วโลก รับฟังมุมมองจากคณะกรรมการที่ท้าทายกลยุทธ์ให้คมชัดขึ้น และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้ก่อตั้งธุรกิจจากหลากวัฒนธรรม ล้วนช่วยให้ทีมได้ตอกย้ำตำแหน่งทางธุรกิจของตนเองให้ชัดเจน และยกระดับการวางกลยุทธ์สู่มาตรฐานสากล แน่นอนว่าหลังเวทีปิดฉากลง LOCOL ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น พวกเขากำลังมุ่งหน้าขยายความร่วมมือ ทดลองตลาดใหม่ ๆ และเร่งเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ ด้วยความเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนที่แท้จริงต้องสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้ด้วย
ทีม LOCOL นั้นนับว่าเป็นสตาร์ตอัปที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งทีม เพราะพวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมพรีมิกซ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากของเหลือทิ้งจากโกโก้ตามธรรมชาติ รวมถึงยังมีโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม จุดแข็งที่ทำให้ LOCOL โดดเด่นคือการออกแบบโซลูชันที่ผสานเข้ากับระบบที่เกษตรกรใช้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถทดแทนพรีมิกซ์เดิมได้ทันที ทำให้การนำไปใช้เป็นเรื่องง่าย พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้จริงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ แนวคิดและนวัตกรรมของพวกเขาจึงพิสูจน์ให้เห็นว่า "ความยั่งยืน" และ "ผลตอบแทนทางธุรกิจ" ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งนี้ทีม LOCOL ยังได้ฝากถึงสตาร์ตอัป นิสิต นักศึกษาที่กำลังตัดสินใจร่วมการแข่งขันในปีนี้ว่า หากกำลังมองหาเวทีที่จะพาธุรกิจก้าวไปอีกระดับ คำตอบอยู่ที่นี่แล้ว เพราะเวทีนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนมุมมองและยกระดับศักยภาพอย่างแท้จริง การแข่งขันนี้ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้คิดใหญ่ และเป็นบทเรียนล้ำค่าที่จะติดตัวคุณไปอีกยาวนาน แม้วันที่การแข่งขันปิดฉากลงแล้วก็ตาม
สำหรับนิสิต นักศึกษา และสตาร์ตอัปที่พร้อมเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจจริง นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกและทดสอบศักยภาพของคุณ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2569 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครได้ที่ bbc.sasin.edu ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page: Bangkok Business Challenge หรือ bbc@sasin.edu
Building Solutions for Tomorrow’s World!
เพื่อสะท้อนภาพความสำเร็จจากเวทีแห่งนี้เราได้พุดคุยกับ 3 ทีมที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันและสามารถพัฒนาไอเดียสู่ธุรกิจจริง หนึ่งในทีมตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่า Bangkok Business Challenge คือจุดเริ่มต้นของธุรกิจจริง คือ Propika Team จากมหาวิทยาลัยอาร์คันซอ สหรัฐอเมริกา ทีมผู้บุกเบิกนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ด้วยการเปลี่ยนขยะทางการเกษตรที่ถูกทิ้งนับพันล้านตันให้กลายเป็นเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เล่าถึงจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจที่ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge ว่า การเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อปี 2024 ได้สร้างประสบการณ์ที่ดีมากเพราะได้รับมุมมองและคำแนะนำที่มีคุณค่าต่อการทำธุรกิจ ได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมซึ่งไม่สามารถหาได้จากเวทีการแข่งขันอื่นๆ และสิ่งที่แน่นอนคือได้เรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จในระดับนานาชาติ
หากถามถึงปัจจัยที่ทำให้โมเดลธุรกิจเกิดความยั่งยืน Propika Team อธิบายเพิ่มเติมว่า โมเดลการทำธุรกิจมีความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวก เพราะทำให้เกิดรายได้ประจำ (Recurring Revenue) ช่วยให้เกิดอัตรากำไรสูงสุด มีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีการใช้ประโยชน์จากของเสียในกระบวนการแปรรูปทางการเกษตร ซึ่งเป็นผลพลอยได้อีกทางจากการทำธุรกิจ
“สุดท้ายฝากถึงสตาร์ตอัป นิสิต นักศึกษาที่กำลังตัดสินใจหรือมองหาเวทีแห่งโอกาส การแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 เป็นเวทีที่จะมอบประสบการณ์ที่ดี และยังโดดเด่นด้วยประสบการณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งไม่มีการแข่งขันใดในระดับสากลเทียบได้ในด้านนี้ หากใครที่กำลังลังเล เราคิดว่าควรจะตัดสินใจสมัครเลยทันที”
Humimic Biosystems อีกหนึ่งทีมผู้ชนะจากเวที Bangkok Business Challenge และประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ตอัป ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ไว้อย่างน่าสนใจ
สำหรับ Humimic Biosystems เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่กำลังเปลี่ยนโฉมการทดสอบยาทางเภสัชกรรม ด้วยแพลตฟอร์มแบบจำลองอวัยวะที่ไม่ต้องพึ่งพาสัตว์ทดลอง ทำให้ Humimic Biosystems ได้สิทธิบัตรแบบจำลองอวัยวะถึง 4 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดเด่นที่แตกต่างกันชัดเจน โดยเฉพาะระบบเซ็นเซอร์ในตัวที่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณแบบอัตโนมัติช่วยลดการใช้แรงงานและอคติในกระบวนการวิจัย ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจเดียวกัน คือทำให้การทดลองทางคลินิกปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน
Humimic Biosystems ได้เล่าถึงประสบการณ์ระหว่างร่วมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge ว่า ความสำเร็จบนเวที Bangkok Business Challenge ไม่ได้มาจากโชค แต่มาจากการสื่อสารที่คมชัด ความเข้าใจตลาดในเชิงลึก และการเตรียมตัวที่รอบคอบ แน่นอนว่ารางวัลที่ได้รับช่วยเติมเต็มช่องว่างทางการเงินที่ทุน R&D ทั่วไปไม่ครอบคลุม ทำให้ทีมสามารถสร้างแรงขับเคลื่อนในช่วงเริ่มต้น และเตรียมความพร้อมก้าวสู่การระดมทุนจากนักลงทุนในช่วงฤดูร้อนนี้ เพื่อตั้งศูนย์วิจัยของตนเองและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมให้สมบูรณ์
แต่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้คือ เครือข่ายความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ ที่เปิดมุมมองใหม่ให้ทีมมองหาพันธมิตรด้านการผลิต โดยทีม Humimic Biosystems ยอมรับว่าเวที Bangkok Business Challenge ช่วยผลักดันให้คิดในมุมมองระดับโลกมากขึ้น รวมถึงการมองหาความร่วมมือด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถรองรับตลาดเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับสตาร์ตอัปที่อยากยกระดับโมเดลธุรกิจและขยายสู่ตลาดโลก เราแนะนำให้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันนี้โดยไม่ลังเล
อีกหนึ่งทีมที่โดดเด่นบนเวที Bangkok Business Challenge จนสามารถคว้ารางวัล 2025 Special Award: Sustainability Award Special Mention อย่างทีม LOCOL จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างการแข่งขันไว้อย่างน่าสนใจไม่แพ้ทีมอื่น ๆ โดยทีม LOCOL เล่าว่า เวที Bangkok Business Challenge ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือประสบการณ์ที่ผลักดันให้ทีมเติบโตเร็วกว่าที่คาดไว้ การได้ยืนร่วมกับสตาร์ตอัปจากทั่วโลก รับฟังมุมมองจากคณะกรรมการที่ท้าทายกลยุทธ์ให้คมชัดขึ้น และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้ก่อตั้งธุรกิจจากหลากวัฒนธรรม ล้วนช่วยให้ทีมได้ตอกย้ำตำแหน่งทางธุรกิจของตนเองให้ชัดเจน และยกระดับการวางกลยุทธ์สู่มาตรฐานสากล แน่นอนว่าหลังเวทีปิดฉากลง LOCOL ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น พวกเขากำลังมุ่งหน้าขยายความร่วมมือ ทดลองตลาดใหม่ ๆ และเร่งเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติ ด้วยความเชื่อมั่นว่าความยั่งยืนที่แท้จริงต้องสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้ด้วย
ทีม LOCOL นั้นนับว่าเป็นสตาร์ตอัปที่ประสบความสำเร็จอีกหนึ่งทีม เพราะพวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมพรีมิกซ์อาหารสัตว์ที่ผลิตจากของเหลือทิ้งจากโกโก้ตามธรรมชาติ รวมถึงยังมีโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศที่ออกแบบมาเพื่อลดการปล่อยก๊าซมีเทน ควบคู่ไปกับการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม จุดแข็งที่ทำให้ LOCOL โดดเด่นคือการออกแบบโซลูชันที่ผสานเข้ากับระบบที่เกษตรกรใช้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสามารถทดแทนพรีมิกซ์เดิมได้ทันที ทำให้การนำไปใช้เป็นเรื่องง่าย พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้จริงทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ แนวคิดและนวัตกรรมของพวกเขาจึงพิสูจน์ให้เห็นว่า "ความยั่งยืน" และ "ผลตอบแทนทางธุรกิจ" ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งนี้ทีม LOCOL ยังได้ฝากถึงสตาร์ตอัป นิสิต นักศึกษาที่กำลังตัดสินใจร่วมการแข่งขันในปีนี้ว่า หากกำลังมองหาเวทีที่จะพาธุรกิจก้าวไปอีกระดับ คำตอบอยู่ที่นี่แล้ว เพราะเวทีนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่คือประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปลี่ยนมุมมองและยกระดับศักยภาพอย่างแท้จริง การแข่งขันนี้ถือว่าเป็นแรงผลักดันให้คิดใหญ่ และเป็นบทเรียนล้ำค่าที่จะติดตัวคุณไปอีกยาวนาน แม้วันที่การแข่งขันปิดฉากลงแล้วก็ตาม
สำหรับนิสิต นักศึกษา และสตาร์ตอัปที่พร้อมเปลี่ยนไอเดียให้เป็นธุรกิจจริง นี่คือโอกาสที่ไม่ควรพลาด สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2569 เพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกและทดสอบศักยภาพของคุณ ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2569 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมัครได้ที่ bbc.sasin.edu ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook page: Bangkok Business Challenge หรือ bbc@sasin.edu
Building Solutions for Tomorrow’s World!