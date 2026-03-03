กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ขอเชิญเที่ยวชมงาน “อัตลักษณ์วิถี ของดีภาคกลาง : Central Thai Identity Fair 2026” วันที่ 4 – 9 มีนาคม 2569 ลานโปรโมชั่น ชั้น B ซีคอน บางแค กรุงเทพฯ
คัดของดี 17 จังหวัดภาคกลางมาให้ชม ช็อป ชิล ครบจบที่เดียว
ยกผลิตภัณฑ์ดีที่คัดสรรจาก 17 จังหวัดภาคกลางมาไว้ ที่กรุงเทพฯ
สายชิม ไม่ควรพลาด รวมร้านอาหารเมนูเด็ด มาให้ชิมให้เลือกซื้อ อาทิ
ปลาทูอบสับปะรด จากประจวบคีรีขันธ์ / กระยาสารทเมืองละโว้ ลพบุรี / น้ำนมข้าวโพด จากนครปฐม / อาหารทะเลแปรรูปแม่กลอง / ขนมหวานเพชรบุรี / ส้มโอขาวแตงกวา จาก ชัยนาท หรือจะเลือกช็อป ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นมัดย้อม ผ้าพิมพ์ใบไม้ ของใช้ เครื่องประดับ ของตกแต่ง
ชม !! นิทรรศการผลิตภัณฑ์เด่น และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเกรดพรีเมียมที่หาดูยาก
ชม !! ฟรีคอนเสิร์ตจากวงดนตรีร่วมสมัย และพบศิลปินดังทุกวัน
* 4 มี.ค. 69 ศิลปิน “ธัญญ่า อาร์สยาม” และ “ตรี ชัยณรงค์ แกรมมี่โกลด์"
* 5 มี.ค. 69 ศิลปิน "เจมส์ จตุรงค์ แกมมี่โกลด์"
* 6 มี.ค. 69 ศิลปิน "ต้นข้าว อาร์สยาม"
* 7 มี.ค. 69 ศิลปิน "กานต์ ทศน"
* 8 มี.ค. 69 ศิลปิน "หญิง ธิติกานต์"
ช้อป ชิม ชม ชิลล์ ร่วมสนุก แจกคูปองเงินสด
ซื้อสินค้าในงานทุก 300 บาท จับรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรี ! ทุกวัน
ร่วมสนุกกับกิจกรรม นาทีทองลด 50% และอื่นๆ อีกมากมาย
และโซนพิเศษให้นักธุรกิจได้ต่อยอด สร้างโอกาส กับBusiness Matching
อย่าพลาดในงาน “อัตลักษณ์วิถี ของดีภาคกลาง : Central Thai Identity Fair 2026”
4 – 9 มีนาคม 2569 ลานโปรโมชั่น ชั้น B ซีคอน บางแค กรุงเทพฯ
: จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี
ดูคลิปวีดีโอเพิ่มเติมได้ที่ : https://youtube.com/shorts/I6qq75H01Sk?si=Edv8u8L1bMkikZUb