สยามพารากอน ผนึกกำลัง Chow Tai Fook นำกระแส LUXURY PET จัดงาน “NEXTOPIA PET IMMERSION” ชวนลูกค้าคนสำคัญพร้อมสัตว์เลี้ยงตัวโปรดสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ

ท่ามกลางกระแส “Pet Parent” ที่เติบโตต่อเนื่องและสะท้อนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตยุคใหม่ สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลกที่ครองใจทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ผนึกกำลังกับ Chow Tai Fook แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำจากฮ่องกง ตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการสร้างประสบการณ์เหนือระดับ จัดงาน “NEXTOPIA PET IMMERSION” ชวนลูกค้าคนสำคัญใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกับสัตว์เลี้ยงแสนรักที่เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัว ภายใต้บรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ NEXTOPIA ชั้น 5 สยามพารากอน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา
ภายในงานอบอวลไปด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่น เมื่อลูกค้าคนสำคัญต่างพาเหล่าสัตว์เลี้ยง “ลูกรัก” มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน “NEXTOPIA PET IMMERSION” ท่ามกลางพื้นที่ที่ถูกเนรมิตให้เป็นโลกแห่งความสุขของทั้งคนและสัตว์เลี้ยง กิจกรรมเริ่มต้นด้วยเวิร์กช็อปสุดพิเศษในการเลือกเครื่องประดับจาก Chow Tai Fook Pet Collection ถ่ายทอดสายสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างเจ้าของและสัตว์เลี้ยง บันทึกช่วงเวลาแห่งความสุข ความสนุกสนาน และความรู้สึกที่สัตว์เลี้ยงคือสมาชิกคนสำคัญของครอบครัว ออกแบบเป็นชิ้นงานคู่สำหรับเจ้าของและสัตว์เลี้ยง ผลิตจากทองคำบริสุทธิ์ 999 ด้วยเทคนิคงานฝีมือประณีตและผิวสัมผัสคุณภาพสูง ผสานคุณค่าทางอารมณ์เข้ากับความพิถีพิถัน เพื่อเป็นของที่ระลึกอันทรงความหมายในทุกช่วงเวลาแห่งความรัก
จากนั้นบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกับกิจกรรมจัดเซ็ตถ่ายภาพ ที่เปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่และสัตว์เลี้ยงได้เก็บภาพความทรงจำร่วมกันในมุมสุดน่ารัก แต่ละเฟรมถ่ายทอดสายใยความผูกพันได้อย่างเป็นธรรมชาติ กลายเป็นโมเมนต์ประทับใจที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนที่ได้เห็น และตอกย้ำความหมายของคำว่า “ครอบครัว” ในรูปแบบที่อบอุ่น ร่วมสมัย ได้อย่างน่าประทับใจ
ก่อนเข้าสู่ไฮไลต์สำคัญของงานกับช่วงทอล์กสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอารีรัตน์ กฤษณะสมิต ผู้เชี่ยวชาญด้าน Animal Communication หรือศาสตร์การสื่อสารกับสัตว์ มาร่วมแบ่งปันมุมมองและเทคนิคการทำความเข้าใจความรู้สึกของสัตว์เลี้ยงอย่างลึกซึ้ง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้การสื่อสารจากหัวใจถึงหัวใจ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพ่อแม่และลูกรักสี่ขาให้ยั่งยืนยิ่งขึ้น
ไม่เพียงเท่านี้ สยามพารากอน ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการมอบประสบการณ์เหนือระดับ พร้อมสร้างความประทับใจในทุกช่วงเวลาให้กับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อตอกย้ำบทบาทการเป็นจุดหมายปลายทางแห่งไลฟ์สไตล์ลักชัวรีที่เข้าใจและตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างแท้จริง ตลอดปี 2569 นี้ สยามพารากอนเตรียมเดินหน้ารังสรรค์กิจกรรมและแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายและตอบแทนลูกค้าคนพิเศษในทุกมิติ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Siam Paragon