รฟท.ขยายปลายทาง รถไฟชานเมือง จาก”หัวลำโพง ถึงสถานีบ้านโป่ง” “จันทร์-ศุกร์”หลังพบมีความต้องการเดินทางเพิ่ม

การรถไฟฯ เดินหน้ายกระดับบริการ ขยายปลายทางขบวนรถชานเมือง 355/ เส้นทางกรุงเทพ(หัวลำโพง) – ชุมทางหนองปลาดุก ถึงสถานีบ้านโป่ง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นการถาวร ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป รองรับชั่วโมงเร่งด่วน อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า จะมีการขยายปลายทางขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 จากเดิมเส้นทางกรุงเทพ(หัวลำโพง) – ชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ(หัวลำโพง) เป็นกรุงเทพ (หัวลำโพง) – บ้านโป่ง – กรุงเทพ(หัวลำโพง) เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นการถาวร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ ยกระดับการให้บริการรถไฟชานเมือง และรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการปรับรูปแบบการให้บริการดังกล่าว เป็นผลจากการประเมินความต้องการเดินทางในช่วงที่ผ่านมา พบว่าประชาชนในพื้นที่ปลายทางมีความจำเป็นต้องใช้บริการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวันทำงาน การรถไฟฯจึงดำเนินการขยายปลายทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ลดความแออัด และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วันจันทร์ – วันศุกร์
- ขบวนรถชานเมืองที่ 355/356 ให้บริการในเส้นทางกรุงเทพ (หัวลำโพง) – บ้านโป่ง – กรุงเทพ (หัวลำโพง)
2. วันเสาร์
- ขบวนรถชานเมืองที่ 356/355 ให้บริการในเส้นทางชุมทางหนองปลาดุก – กรุงเทพ (หัวลำโพง) – สุพรรณบุรี
3. วันอาทิตย์
- ขบวนรถชานเมืองที่ 356/355 ให้บริการในเส้นทางสุพรรณบุรี – กรุงเทพ (หัวลำโพง) – ชุมทางหนองปลาดุก
การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายพัฒนาระบบขนส่งทางรางของการรถไฟฯ ให้สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการเดินทางของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเดินรถในภาพรวมต่อไป