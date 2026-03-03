GENTLE MONSTER เผยโฉม “2026 Circuit Collection” นิยามใหม่แห่งความโฉบเฉี่ยว ที่หลอมรวมจิตวิญญาณ F1 และเสน่ห์ระดับตำนานจาก Disney เข้าด้วยกัน

GENTLE MONSTER แบรนด์แว่นตาและไลฟ์สไตล์ระดับโลกจากเกาหลีใต้ เผยโฉมคอลเลกชันใหม่ล่าสุด “2026 Circuit Collection” ที่ผสานพลังของแฟชั่น ความเร็ว และจินตนาการ เข้าด้วยกัน ผ่านแว่นตาดีไซน์ล้ำที่นำโครงสร้างของรถแข่ง F1 รวมเข้ากับแรงบันดาลใจจาก Disney’s Mickey and Friends และวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยเปิดตัวพร้อมป๊อปอัพสุดตื่นตา พา Disney’s Mickey Mouse ไซส์ยักษ์มาเคียงข้างพลังอันเร้าใจของรถ F1 สร้างบรรยากาศสุดเร้าใจ ราวกับยกสนามแข่งมาไว้ใจกลางเมือง
GENTLE MONSTER 2026 Circuit Collection เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ 3 แบรนด์ระดับไอคอน ที่จับมือกันสร้างจักรวาลใหม่อันเหนือความคาดหมาย ถ่ายทอดพลังสุดเร้าใจของการแข่งขัน F1 ผ่านการตีความโครงสร้างของรถแข่งด้วยมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของ GENTLE MONSTER นำเสนอเป็นแว่นตา 8 ดีไซน์ในสไตล์สปอร์ต ที่หยิบแรงบันดาลใจจากโครงสร้างเชิงวิศวกรรมของรถแข่งมาสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นปีกหน้า (Front Wing) และช่องรับอากาศ (Air Ducts) ที่ถูกนำมาออกแบบเป็นเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวให้สัมผัสแห่งความเร็วบนกรอบแว่น รวมถึงโครงสร้างแบบโอบกระชับ (Wrap-Around) ที่สามารถแมตช์ได้ทั้งกับลุคแอ็กทีฟและแฟชั่นล้ำสมัย นับเป็นการเชื่อมโลกกีฬาและแฟชั่นเข้าด้วยกันได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนี้ยังมาพร้อม 3 ดีไซน์พิเศษ ที่นำจิตวิญญาณของตัวละครระดับไอคอนจาก Disney’s Mickey and Friends มารวมเข้ากับความตื่นเต้นของเครื่องยนต์ F1 ที่กำลังทะยานบนสนามแข่ง โดยทุกดีไซน์รังสรรค์ขึ้นจากวัสดุคุณสมบัติพิเศษ ทั้งแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา ไม่ต่างจากการคัดสรรวัสดุเพื่อสร้างตัวถังรถแข่งชั้นเลิศ
และเพื่อเฉลิมฉลองให้กับการเปิดตัว 2026 Circuit Collection ซึ่งนับเป็นความร่วมมือระดับปรากฏการณ์ของ 3
แบรนด์ระดับไอคอน GENTLE MONSTER ได้เนรมิตป๊อปอัพสโตร์สุดตระการตาขึ้น ณ กรุงโซลและเซี่ยงไฮ้ โดยยกเอาประติมากรรม Mickey Mouse ไซส์ยักษ์ มาเคียงข้างรถแข่ง F1 ดีไซน์ล้ำ พร้อมเติมเต็มประสบการณ์พิเศษด้วย Photo Booth ในธีม Disney’s Mickey Mouse สร้างมิติใหม่ที่โลกของความเร็วสุดเร้าใจมาบรรจบกับความสดใสของโลกแห่งจินตนาการได้อย่างลงตัว เพื่อสะท้อนแนวทางการออกแบบที่กล้าทดลอง กล้าแตกต่าง และก้าวข้ามทุกกรอบเดิม ของคอลเลกชันนี้
เชิญสัมผัสเสน่ห์ความเร็วระดับสนามแข่งของ F1 ที่หลอมรวมเข้ากับจินตนาการอันไร้ขอบเขตของ Disney และโลกแฟชั่นอันไร้กฏเกณฑ์และขีดจำกัดของ GENTLE MONSTER ได้ใน 2026 Circuit Collection วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2026 เป็นต้นไป ที่ GENTLE MONSTER STORE ดิ เอ็มควอเทียร์, GENTLE MONSTER STORE สยามพารากอน และ GENTLE MONSTER STORE, HAUS NOWHERE BANGKOK ไอคอนสยาม