กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯปี69อัดฉีด3พันล. เปิดโครงการสินเชื่อดบ.ต่ำช่วยผู้ประกอบการ

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2569 อัดฉีดงบประมาณ 3,000ล้านบาท เปิดตัวโครงการสินเชื่อใหม่เพื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมอัดฉีดอีก 20ล้านบาท ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี
นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ได้วางกรอบโครงการสินเชื่อใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสำหรับผู้ประกอบการในการต่อยอดพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดความยั่งยืนตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากมาตรการทางการเงินแล้ว ยังมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี วงเงิน 20 ล้านบาท สำหรับยกระดับศักยภาพด้านการตลาด การเงิน เทคโนโลยีผลิตและนวัตกรรม และด้านมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสในตลาดใหม่ เพิ่มรายได้ลดต้นทุน เพื่อลดแรงกดดันจากสภาวะการแข่งขันและเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้กว่า 209 ล้านบาท
สำหรับโครงการสินเชื่อใหม่ของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ในปีงบประมาณ 2569 วงเงินรวม 3,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน ได้แก่ โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถธุรกิจ หรือ "เสือติดปีก เฟส 2" มุ่งเน้นกลุ่ม SMEs ศักยภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3 – 5 วงเงินกู้สูงสุดรายละ 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยาวถึง 10 ปี
ถัดมาคือ โครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องธุรกิจ หรือ "คงกระพัน เฟส 2" สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจฟันฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจได้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5 - 7 วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืม 3 ปี และ โครงการสินเชื่อเติมทุนหนุนธุรกิจ (Top up) วงเงิน 500 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้เดิมของกองทุนที่มีประวัติการชำระหนี้ดีเยี่ยม (เกรด A) ต่อเนื่อง 12 เดือน เพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติมในอัตราดอกเบี้ยคงที่พิเศษร้อยละ 2.5 และ 3.5 วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท
นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ลูกหนี้สินเชื่อกองทุน ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาเอสเอ็มอี จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 20 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.โครงการเสริมแกร่งธุรกิจ การเงินดีมีทุนหนุนเติบโต (Financial Shield) ที่มุ่งสร้างทักษะการบริหารการเงินและจัดการหนี้ ผ่านการให้คำปรึกษาเชิงลึกและฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการการเงิน การเสริมสภาพคล่องธุรกิจ และบริหารจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 กิจการ 400 คน
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจเพิ่มผลผลิตพิชิตต้นทุน (Productivity Accelerator) ที่ช่วยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 กิจการ 400 คน และ 3. โครงการเตรียมพร้อมธุรกิจ ขยายโอกาสยกระดับสู่อนาคต (Global & Future Readiness) เพื่อยกระดับศักยภาพธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต โดยการขยายตลาดใหม่ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนด้วย ESG สำหรับการขยายตลาดสู่ระดับโลก โดยมีกิจกรรมเชื่อมโยงคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 100 กิจการ 200 คน ซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง 3 โครงการ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมได้กว่า 209 ล้านบาท และคาดว่าจะเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการภายในเดือนเมษายนนี้